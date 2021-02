Gårsdagens VM-åpning ble en øvelse i venting, da tjukk tåke i fjellsiden i Cortina hindret jentene fra å kjøre Super-G.

Fra opprinnelig start 13.00 til 14.30 ble rennet stadig utsatt.

På start ble jentene filmet mens de ventet, og storfavoritt Lara Gut-Behrami ante nok ikke at TV-kanalen SRF tyvlyttet mens hun blåste ut følgende:

– Jeg må jo unnskylde meg. Og gå til presidenten og si at løypene er gode og sånn. Kyss meg i ræva, hører man Super-G-favoritten si.

Kan handle om tidligere krangel

Bakteppe for uttalelsene kommer ikke tydelig fram, men sveitsiske Blick mener det handler om en krangel fra Crans Montana for noen uker siden, og at Gut-Behrami uttaler seg sarkastisk.

Da gikk Gut-Behrami knallhardt ut og kritiserte løypa, og kalte den «motbydelig» og «katastrofal».

Etterpå forsvarte hun seg med å si:

– Jeg får spørsmål om løypa, skal jeg da juge?

Forventet ikke unnskyldning

Sjefen for organisasjonskomiteen, Marius Royr, reagerte:

– Jeg var veldig skuffet, for ingen andre trenere eller løpere hadde noe å utsette på løypa. Så kom Lara på kveldstid og kjeftet. Det gjorde vondt.

Han turte ikke håpe på en unnskyldning heller:

– Nei, det er ikke Laras stil, har han sagt ifølge Blick.

Både jentene og herrene VM-åpner med Super-G førstkommende torsdag.