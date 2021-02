– Vondt at Victoria bare fikk bli 13 år

I seks uker har Odd Steinar Sørengen (48) ventet på telefonen. Telefonen fra politiet om at hans kjære er funnet i leirskredet.

Tirsdag ble han oppringt.

Letemannskapene hadde funnet to personer som lå på to meters dyp i leiren.

Politiet kunne da ikke si med sikkerhet om det var datteren hans Victoria (13) og samboeren Ann-Mari (50). Men Odd Steinar trodde og håpet.

– Jeg hadde forberedt meg på den telefonen i seks uker. Men jeg var ikke forberedt på hva samtalen gjorde med meg. Jeg fikk en fysisk reaksjon. Jeg kaldsvettet, skalv og ble dratt tilbake til natten hvor skredet skjedde, sier Sørengen til TV 2.

Uutholdelig

De to omkomne personene som ble funnet i skredet tirsdag, ble fraktet til Rettsmedisinsk institutt for identifisering.

Først torsdag kom det endelige svaret. Det var Victoria og Ann-Mari.

– Selv om både jeg og politiet var nesten helt sikre på at det var dem, var det noe helt annet å få telefonen med bekreftelsen, sier Sørengen.

TRØST: Odd Steinar trøster seg med bilder og chihuahuaen Chanel, som ble funnet i live i skredruinene i Gjerdrum. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han har hele tiden visst at det var en liten mulighet for at de aldri ville bli funnet, i de enorme jordmassene som NVE anslår til å være 1,1 millioner kubikkmeter.

Men tanken var uutholdelig.

– Jeg hadde ikke fått fred dersom jeg ikke hadde fått en grav å gå til, sier han.

Ble bare 13 år

Torsdag ble han på ny oppringt av politiet, med den foreløpige obduksjonsrapporten. Betjenten fortalte han at døden hadde inntruffet forholdsvis raskt.

– Det er vondt å høre, men samtidig godt at ting gikk så fort. At de ikke har lidd lenge, sier han og blir stille.

Etter seks uker, der livet har stått på stedet hvil, prøver han nå å rette blikket framover.

– Livet blir aldri det samme. Det er så vondt å tenke på at Victoria bare ble 13 år, sier Odd Steinar og tar en pause før han fortsetter.

– Og Ann-Mari fikk bare være mamma i 13 år.

OMKOMMET: Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) og moren Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) ble denne uken funnet omkommet i leirmassene i Gjerdrum. Foto: Privat

Bearbeide

Siden raset har Odd Steinar tenkt mye på hvorfor han overlevde og ikke jentene hans.

– Det finnes dessverre ikke et svar. Det er bare tilfeldigheter, sier han.

Etter Victoria og Ann-Mari ble funnet, har Odd Steinar snakket mye både med politi, prest og psykolog. Han vet han har en lang vei å gå for å bearbeide alt han har vært gjennom.

– Men oppi det hele er det godt å slippe å tenke på at de ligger der i leirmassene. Nå får jeg i det minste en grav å gå til, sier 48-åringen.

Selve begravelsen er noe han gruer seg til.

– Det er så feil at jeg skal begrave min egen datter og Ann-Mari. Men det er noe jeg er nødt til å komme meg gjennom og takle. Jeg skal være sterk for dem.

Savnet og sorgen

Forrige uke fortalte Odd Steinar til TV 2 om hvordan ukene etter leirskredet har vært.

De umenneskelige påkjenningene han har vært gjennom og står i.

Hver eneneste dag og natt har han kjent på sorgen, savnet og fortvilelsen. Og hver natt har han våknet av det samme marerittet.

MINNER: Odd Steinar med bilde av sine tre barn, Ida (19), Victoria (13) og Emil (17). Foto: Frode Sunde / TV 2

– Frykten og redselen lyser i Ann-Maris ansikt, der hun står i døråpningen mens hun holder Victorias hånd og roper: «Huset raser! Vi må ut!», sier Odd Steinar.

Krevende søk

Siden 18. januar har det blitt søkt etter de savnede i to definerte områder i skredgropa, hvor politiet mente det var størst mulighet for funn.

Torsdag forrige uke ble søkeområdet utvidet ytterligere, der de blant annet ville undersøke flere bygningsrester.

Tirsdag ettermiddag markerte politihundene et område i skredgropa og klokken 15 ble én av de savnede funnet – to meter ned i leirmassene. To timer etter ble enda en person funnet.

Politiets innsatsleder Mari Stoltenberg har ledet letearbeidet i skredområdet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det har vært et veldig krevende lende å søke i, men det er motiverende for oss å gjøre funn, sier politiets innsatsleder Mari Stoltenberg.

I alt omkom ti personer i kvikkleireskredet i boligfeltet på Ask i Gjerdrum natt til 30. desember.

Ni av dem er funnet omkommet.

Én person, Rasa Lasinskiene (49), er fortsatt savnet.