Nektes å bruke firmanavnet «Fette reint»: – Vi ser ikke de samme skitne tingene

Norge er et land med et rikt og frodig språk, men da Andreas Eriksen, daglig leder i en rengjøringsbedrift, ønsket å gi bedriften det klingende navnet «Fette reint», satte Brønnøysundregisteret ned foten.

– Når man starter for seg selv vil man ha et navn som føles relevant utfra hvem man er som bedrift, forklarer Eriksen til God morgen Norge.

– Siden vi selger ekstremt bra vaskemidler og holder til i Nord-Norge ville vi symbolisere de to tingene i navnet vi valgte. Derfor følte vi at «Fette reint AS» var veldig bra.

Avslo søknaden

Da Eriksen søkte om å få «Fette reint AS» som et aksjeselskap avslo Brønnøysundregisteret søknaden. Begrunnelsen var at navnet kunne oppfattes som støtende og diskriminerende.

Det har daglig leder Eriksen lite forståelse for.

– For folk i nord er «fette» et positivt ord som brukes forsterkende foran adjektiv. Du kan være «fette fin», du kan være «fette kul» eller «fette lat» alt etter som hvordan man vil beskrive seg selv og andre, forklarer Eriksen.

Han mener at Brønnøysundregisteret har misforstått poenget og at ordet «fette» ikke har noe med anatomi og kjønnsorganer å gjøre.

– Det er grusomt irriterende å få et avslag som i utgangspunktet ikke kan begrunnes med noe som har rot i virkeligheten.

Brønnøysundregisteret begrunner avslaget slik:

Terskelen for å nekte foretaks navn er ganske høy. Språkbruken i nord er nok litt grovere enn lenger sør. Vi er et register for hele landet og i dette tilfellet mener vi ordet «fette» er opphavet til en kjønnsbetegnelse og kan oppleves som grovt og diskriminerende.

Positive tilbakemeldinger

Eriksen forteller at de har fått mange gode tilbakemeldinger fra kunder og media som har full forståelse for valg av firmanavn. Engasjementet er sterkt over store deler av landet. Det opplevde også God morgen Norge da de spurte om synspunkter på sine facebooksider.

Blant annet skriver Sylvia:

Det e jo sånn dialekta våres e hær i Nord-Norge. Det betyr jo, bare på våres dialekt, «kjempereint».

Mens Anita heller mer mot Brønnøysundregisterets forståelse:

Helt unødvendig å bruke et dialektord for et kjønnsorgan i et firmanavn!

På spørsmål om han kan forstå begrunnelsen for avslaget er Eriksen soleklar.

– Vi ser ikke den koblingen som Brønnøysundregisteret gjør. Vi kan ikke annet enn å anta at de har usunne tankerekker når det kommer til assosiasjoner. Vi ser ikke de samme skitne tingene som de gjør.

Han har på ingen måte tenkt å gi seg, og har tenkt å klage inn vedtaket.