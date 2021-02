Elton John (73) i vaksinereklame: – Dere finner ingen som er større enn meg

Nylig har to kjente fjes dukket opp i en reklamefilm som råder befolkningen i Storbritannia til å ta koronavaksinen.

– Jo flere mennesker i samfunnet som blir vaksinert, jo større er sjansen for å utrydde den nasjonale Covid-pandemien, sier Elton John.

Reklamefilmen til National Health Service (NHS), viser det som tilsynelatende er en kunstig audition mellom Elton John (73) og Michael Caine (87).

De «konkurrerer» om rollen om å være ansiktet utad i en vaksinereklame.

Elton John skal late som han blir stukket i armen av en sprøyte, men regissøren er ikke spesielt fornøyd med skuespillerevnene til stjernen.

Fikk ikke jobben

Selvironi og humor kommer godt frem i reklamefilmen.

– Vi gir deg beskjed om du får jobben, sier regissøren til Elton John.

– På så kort varsel finner dere ingen som er større enn meg, svarer Elton og refererer til kjendisstatusen sin.

Deretter blir skuespiller Sir Michael Caine klippet inn. Han sitter i en stol, og får vaksinen i armen.

– Det gjorde ikke vondt. Det er det ikke mange som vet, sier han og ser inn i kameraet.

I bakgrunnen hører man regissøren si at artisten ikke fikk jobben.

– Flott Michael (Caine jour. anm). Kan noen si til den lille fyren at han ikke fikk jobben? sier regissøren og viser til Elton John.

Vil ufarliggjøre vaksinen

NHS har bedt alle over 70 år om å ta vaksinen dersom de ikke har gjort det. Reklamefilmen er publisert for at flere skal få kunnskap om vaksinen, ifølge Evening Standard.

Det var ingen tilfeldighet at det var Elton John og Michael Caine som ble spurt om å være med i reklamefilmen.

Kampanjens koordinator Lord Ara Darzi sier til nettstedet at de begge er elsket av publikum og har tillitsfulle ansikter.

– Jeg er veldig takknemlig for at de la ned tiden sin i dette. Jeg håper de når ut til befolkningen om å ta vaksinen, sier koordinatoren.

Han sier videre at det var viktig å bruke humor for å ufarliggjøre vaksinen.

– Jeg håper de som er skeptiske til vaksinen ser annerledes på det nå, sier Lord Darzi.

NHS-sjef Sir Simon Stevens sier at over ni av ti 75-åringer og eldre, allerede har benyttet seg av vaksinetilbudet til NHS.

– Nå ønsker vi å oppfordre alle i de høyt prioriterte gruppene til å gjøre det samme, sier han.