Bekymret for nye utbrudd av mutert virus: – Vanskeligere enn tidligere

Det er oppdaget to nye virusmutasjoner i Storbritannia. Espen Rostrup Nakstad følger utviklingen nøye og mener storbyene er spesielt sårbare for mutert smitte.

Britiske helsemyndigheter har oppdaget at to nye virusmutasjoner har begynt å spre seg i Storbritannia.

De nye variantene er mer smittsomme og ligner på den sørafrikanske og brasilianske mutasjonen. Det er usikkert om vaksinen er like effektiv på disse mutasjonene.

– Bør vi være urolige for at dette kan komme til Norge?

– Vi bør i hvert fall følge godt med. Denne mutasjonen er bedre til å feste seg til cellene og blir derfor mer smittsom, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Fester seg til cellene

De nye virusvariantene ble først oppdaget i Bristol og Liverpool. Det er spesielt varianten fra Bristol som fremstår svært bekymringsfull for den britiske rådgivningsgruppen for nye og framvoksende luftveisvirus, skriver Reuters.

Virusvariantene ser ut til å være en E484K-mutasjon og har derfor flere likheter med den sørafrikanske og brasilianske mutasjonen.

– Denne mutasjonen sitter på piggproteinet, den lille taggen som stikker opp. Fordi mutasjonen sitter der, blir det lettere for viruset å feste seg til cellene, sier Nakstad.

Det er derfor denne varianten er mer smittsom enn det opprinnelige viruset.

Den nye normalen

Det er hittil påvist to muterte virusvarianter i Norge, den britiske varianten og den sørafrikanske varianten. Tall fra FHI viser at totalt 446 nordmenn har blitt smittet av mutert virus.

– Det er nok en del av den nye normalen at det vil fortsette å dukke opp nye tilfeller av mutert virus. Det er kommunene forberedt på, sier Nakstad.

Han peker på Nordre Follo som et godt eksempel på at det er mulig å slå ned på store utbrudd av mutert smitte hvis man innfører de riktige tiltakene i tide.

Det kan likevel være svært krevende og komplisert å få kontroll hvis det oppstår store utbrudd av mutert smitte.

– Det er dette vi prøver å unngå i hele Norge nå. Hvis man klarer å være tidlig ute med testing, smittesporing og lokale tiltak kan man hindre spredning, men det er krevende, og det er vanskeligere nå enn det har vært tidligere, sier Nakstad.

Jobber på høygir

Det er spesielt vanskelig å få kontroll på den muterte smitten hvis det blir utbrudd i de store byene.

Dette er en av grunnene til at Nakstad mener situasjonen i Bergen er mer krevende enn utbruddet i Nordre Follo.

– I Bergen har smitten dukket opp på knutepunkter i en storby, ikke på et sykehjem som var utgangspunktet for utbruddet i Norde Follo. Det man er bekymret for i Bergen er at mange mennesker kan ha vært i dette området og blitt smittet, sier Nakstad.

I større byer kan det også gå lenger tid før man oppdager den muterte smitten. Det gjør det vanskelig å slå ned på utbruddet.

– Situasjonen i Bergen og nabokommunene er fortsatt uavklart. Nå jobbes det på høygir for å få kontroll på situasjonen og jeg tror at vi snart vil ha mye bedre oversikt over utbruddet, sier Nakstad.