Saksøker Subway - hevder det ikke er tunfisk i tunfisk-sandwich

Det er reist et gruppesøksmål i California der Subway-kjeden blir beskyldt for bedrageri og falsk reklame. Dette basert på at de mener at det ikke er tunfisk i tunfisk-sandwichene deres.

«Tunfisk-blandingen inneholder ikke tunfisk. Den anklagede har laget produktet for at det skal fremstå som tunfisk og imitere teksturen til tunfisk.»

Det er påstanden som ble lagt frem i et gruppesøksmål mot sandwich-giganten Subway i slutten av januar.

Subway benekter

Subway selv benekter påstandene blankt overfor NBC News i en uttalelse.

– Vi leverer 100 prosent kokt tunfisk i våre restauranter, som er blandet med majones. Det brukes i våre nysmurte sandwicher og wraps, svarer Subway.

Restaurantkjeden omtaler anklagene som grunnløse som kun er til for å skade deres merkevare og restauranter.

– De som driver våre restauranter jobber hardt for å opprettholde den høye standarden vi har på alle våre produkter, inklusiv tunfisk, sier direktør i Subway, Maggie Truax til NBC.

Useriøst

Hun påpeker at anklagene kan føre til stor skade, spesielt i staten California, der søksmålet er reist.

– Det finnes ikke grunnlag i lovverket for anklagende parts påstander. De er useriøse og fremmes uten at det er gjort dekkende etterforskning, sier Truax.

Subway sier også at de har sett en trend med at store aktører i matbransjen blir målskive for en rekke søksmål.

– Subway vil forsvare seg mot disse grunnløse påstandene, som er til for å fremstille våre kvalitetsprodukter på en feil og dårlig måte. Vi serverer kunder i California og over hele verden. Derfor skal vi bekjempe disse anklagene med alle tilgjengelige midler, sier Truax.

Skal ha gjort tester

Søksmålet ble levert til rettsvesenet i Nord-California den 21. januar, og det er på flere titalls sider. Der hevdes det at det via uavhengige tester har vist seg at påstandene stemmer, men det er ikke nevnt hvor testene er utført, når de er utført, eller av hvem.

I søksmåls-dokumentet som er levert inn står det at et er ikke spor av tunfisk i sandwichen. Ikke som side-ingrediens i produktet, og ikke som hovedingrediens, hevdes det.

«Hadde saksøkerne og folk som kjøpte sandwichen visst at det ikke var tunfisk i den, hadde de ikke kjøpt den. Det er også et av de dyrere produktene hos Subway.»

Advokaten som leverte søksmålet sier de har tro på at saken vil føre frem.

– Vi er sikre på at våre klienter vinne når de får saken opp i rettssystemet, sier advokat ved Lainer Law Firm, Alex Brown til NBC.