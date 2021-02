Denne suksessoppskriften kopierer Biden fra Trump

Over halvparten av USAs befolkning fikk av skattemyndighetene utbetalt koronastøtte i fjor.

Totalt ble det skrevet ut sjekker for 2273 milliarder kroner viser tall fra august i fjor, og i alt vil den første runden med betalinger koste USA totalt 2375 milliarder kroner.

I utgangspunktet ble pengene utbetalt til personer og familier med lavere inntekt, og den var i utgangspunktet på om lag 10.000 kroner pluss 4000 kroner per barn i husstanden.

27. desember ble en ny økonomisk krisepakke vedtatt i USA, og på planen stod blant annet en ny runde med koronasjekker til amerikanerne.

14. januar la Biden frem sin enorme økonomiske pakke som er på svimlende 16.000 milliarder kroner. Demokratene trenger ikke republikanernes støtte for å få den gjennom, fordi de benytter seg av den såkalte «forsoningsprosessen». Når den kommer er litt mer uklart.

Som en del av pakken videreføres tiltaket som Trump innførte med stor suksess, nemlig pengestøtten til folk med lavere inntekt.

Og tirsdag sa president Biden at han jobber for at alle som tjener mindre enn 600.000 i året skal få en sjekk på 12.000 kroner i koronastøtte.

Får bred støtte av folket

Og det kan vise seg å være et sjakktrekk av den nybakte presidenten. For en undersøkelse gjort av Quinnipac University, viser at hele 78 prosent av den amerikanske befolkningen setter pris på at en koronasjekk dumper ned i postkassen.

Universitetet har også kartlagt det politiske ståstedet til de som har svart i undersøkelsen, og 90 prosent av demokratene er positive til tiltaket og 68 prosent av republikanerne.

Kanskje ikke så rart, siden pengestøtten vil øke inntekten til de 20 prosent av USAs befolkning med cirka 33 prosent, viser tall fra skatteinstituttet ITEP.

Politisk pengestrid

Republikanerne i Kongressen har jobbet med å få nedskalert summen på utbetalingene til 8000 kroner, men det kan vise seg å være dumt i og med at velgerne er for at summen skal være på 12.000 kroner.

Også mer liberale demokrater har uttrykt at totalsummen må nedskaleres, mens de lengst til venstre i partiet vil at koronasjekken skal være større.

– Millioner av amerikanere er i ferd med å bli kastet ut av hjemmene sine. Gir vi for lite kan det knuse dem, gir vi «for mye» får en enbarnsmor muligheten til å holde av litt penger til en uværsdag, sa Alexandria Ocasio-Cortez fredag forrige uke.

Selve tiltaket om økonomistøtten skal ifølge Forbes stemmes over denne uken.

SJEKK: Som man ser på sjekken stod navnet til Trump trykket på. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Trump trumfet gjennom eget navn på sjekken

Da Trump skulle sende ut støttesjekkene i april 2020, var det en spesiell ting som utsatte prosessen.

Den daværende presidenten insisterte nemlig på at sjekkene skulle prydes med navnet hans, ifølge The Washington Post.

Da fikk Finansdepartementet det travelt med å bestille inn nye sjekker med navnet til presidenten på, noe som utsatte utsendelsen med flere dager.

Det var første gang en presidents navn har stått på en utbetaling fra skattemyndighetene i USA noensinne.