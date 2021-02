Trump svært misfornøyd med sine forsvarere: – Han skrek

Den historiske riksrettssaken mot Donald Trump startet tirsdag. Trump er anklaget for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen og gjøre opprør.

Siden det ble gjort klart i Representantenes hus at Trump skulle stilles for riksrett den 13. januar, har hans team forberedt hvordan den tidligere presidenten skal forsvares.

Et av hovedpunktene som det har blitt rapportert om at «team Trump» har klamret seg til, har vært å kunne argumentere for at riksrettssaken er grunnlovsstridig siden han ikke lenger er president.

Men tirsdag kveld norsk tid ble argumentet avvist i en avstemning i Senatet. Trump blir dermed stilt for riksrett.

Et annet punkt som har vært viktig å få frem i forsvaret for Trump personlig, har vært å argumentere for at det foregikk valgfusk ved presidentvalget. At Trump var så opptatt av dette førte til at fem av advokatene i hans opprinnelige riksrett-team valgte å trekke seg.

Forsvarer trosset Trump

Da kom blant annet påtaleadvokaten Bruce Castor inn som erstatter. Han skulle etter sigende ha mindre i mot Trumps grunnløse påstander om valgfusk.

Men i sitt åpningsinnlegg vartet Castor opp med noe som man kan tenke seg ikke falt i god jord hos den tidligere presidenten.

– Det amerikanske folket er smarte nok til å velge en ny administrasjon hvis de ikke liker den gamle. Det gjorde de nettopp, sa Bruce Castor, som er en av Trumps forsvarsadvokater i riksrettssaken, i sin innledning.

Senere sa han også at Trump «ble fjernet av velgerne.»

Ble rasende

Og ikke lang tid etterpå kom rapportene om at Donald Trump var svært misfornøyd med sine forsvareres innsats den første dagen i riksrettssaken.

CBS News sin Washington-korrespondent, Major Garrett, som også har skrevet en bok om presidenten, sa at han hadde blitt fortalt via kilder tett på presidenten at han var rasende.

– De beskrev Trump som illsint over advokatenes svake prestasjoner. En annen kilde fortalte meg at Trump ikke hørtes veldig fornøyd ut, uttalte Garrett.

CNNs Washington-korrespondent, Kaitlin Collins kunne fortelle mye av det samme.

– Flere forteller meg at han skrek i det Castor la frem sitt åpningsinnlegg og at han syntes Castor ikke klarte å få frem kjernen i forsvarsteamets argumentasjon, rapporterer Collins.

Etter endt dag i riksretten svarte Castor selv at han mente det gikk bra.

– Jeg mener vi hadde en god dag, sier Castor til tross for misnøyen med hans innsats, og han sier videre at strategien ikke kommer til å endres i dagene som kommer, skriver CNN.