Ble Mourinhos hakkekylling - gir Solskjær æren for forvandlingen

Da han ble hentet til Manchester United fra Southampton som 18-åring i 2014 ble Luke Shaw sett på som et av de aller største talentene i fotball-Europa, samtidig som overgangssummen på 310 millioner kroner gjorde han til verdens dyreste tenåring. Tre år etter ankomsten til Old Trafford skulle han derimot bli nærmest avskiltet av daværende United-sjef, José Mourinho.

– Det var til tider veldig vanskelig for jeg fikk aldri sagt min mening. Jeg hadde støtte fra flere i klubben, men jeg visste at jeg måtte holde hodet lavt, sier Luke Shaw i et intervju med BBCs Gary Lineker.

25-åringen ble etterhvert en godt brukt hakkekylling under Mourinhos tid på Old Trafford. Portugiseren hevdet blant annet etter en kamp mot Everton i 2017 at han måtte ta «alle avgjørelser» for venstrebacken.

– Det var mange som sa mye negativt om meg. I ettertid ser jeg at det var en læringskurve som har gjort meg sterkere som person, både på og utenfor banen, innrømmer Shaw.

Hyller Solskjær

Det venstrebacken har vist denne sesongen har derimot stilnet kritikerne. Engelskmannen har blitt en av de mest skapende sidebackene i Premier League, og har så langt bidratt med fire målgivende. Nå hyller han Ole Gunnar Solskjær for sin forvandling.

– Oles væremåte har vært til fordel for meg i lang tid. Hans personalledelse er helt i toppklasse, der er han virkelig bra. Det føles ut som han alltid vet hva han skal gjøre for å få det beste ut av spillerne, skryter Shaw, før han fortsetter:

– Det er alltid godt å ha en arm rundt skulderen, det ville vært løgn å si noe annet, men det er først og fremst den selvtilliten og troen manageren har vist meg som har løftet meg til et nytt nivå.

Selv om Manchester United hentet venstreback Alex Telles fra Porto i sommer, har Shaw gått seirende ut av duellen med brasilianeren. 25-åringen har startet 17 av 23 ligakamper for de røde djevlene, og selv om han ble hvilt fra start mot West Ham i FA Cupen tirsdag, ble han byttet inn da laget skulle sikre avansement. Nå lover Shaw at det fortsatt er mer i vente.

– Det er mye mer i vente. Jeg er fortsatt ganske ung, så jeg har mye tid til å forbedre meg, avslutter han.