Her filmer hun «Gullulven» fra kjøkkenvinduet

3. januar satte Miljømyndighetene ut den såkalte «Gullulven» og «Deisjøtispa» i Østfoldskogene uten at kommunene ble informert på forhånd, noe som skapte sterke reaksjoner hos de lokale ordførerne.

Også de lokale innbyggerne reagerer, og flere av dem har opplevd å møte dyrene på nært hold.

Grete er glad barnebarna ikke lekte i lekestua da ulven kom på besøk. Foto: TV 2

Grete Dingstad Johansen filmet ulven staten har brukt en halv million på å flytte, fra kjøkkenvinduet.

– Den forsvant her forbi treet og bortover jordet. Rett forbi lekestua til barnebarna mine på ett og et halvt, og tre og et halvt år, forteller Grete.

– Hva tenker du om det?

– Litt skummelt, og jeg er veldig glad for at jeg ikke hentet i barnehagen akkurat den dagen.

– Skaper frykt

Også Jostein Grav har opplevd ulven på nært hold.

Beboer Jostein Grav sier ulven skaper frykt. Foto: TV 2

– Den har vært tett innpå husveggene, og innom lekeapparater og faktisk helt innpå en barnevogn, så det er ikke noe vi liker, nei, sier Grav.

– Skaper det frykt?

– Det gjør det.

Miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) sier han tar folks uro på alvor, men mener det er liten grunn for mennesker til å frykte ulv. Det er ikke Grav helt enig i.

– Hva kjenner vi til ulv som kommer fra de dype russiske skoger? Det kan være hva som helst, så det liker vi ikke.

Statens naturoppsyn sier de ikke med sikkerhet kan fastslå hvilken ulv som er filmet.

Skal redde ulvestammen

«Gullulven», som bygdefolk kaller den, har ifølge myndighetene viktige gener fra Finnland/Russland som kan redde den skandinaviske ulvestammen fra innavl. Den risikerte å bli skutt under jakt i området den oppholdt seg i sammen med Deisjøtispa, før de ble bedøvet fra helikopter og flyttet til Østfold.

Flyttingen av ulvene er beregnet til å ha kostet over en halv million kroner, av Miljødirektoratet. Men da er lønnsutgifter til de ansatte i Statens Naturoppsyn, som har brukt store ressurser på ulvene, holdt utenfor.