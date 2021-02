Trump-advokat vekket oppsikt: – Det er den egentlige grunnen til at vi er her

Anklagen mot Donald Trump er basert på kalde, harde fakta, sa aktor under åpningen av den historiske riksrettssaken mot den nylig avgåtte presidenten.

Trumps forsvarere hadde samtidig en ganske annen oppfatning om hva rettssaken er basert på.

Trump er anklaget for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen og gjøre opprør.

Trumps advokater har argumentert for at riksrettssaken er grunnlovsstridig fordi han ikke lenger er president, men tirsdag kveld norsk tid ble argumentet avvist i en avstemning i Senatet. Trump blir dermed stilt for riksrett.

56 senatorer stemte for at rettssaken er i henhold til grunnloven, deriblant samtlige demokrater og seks republikanere. 44 republikanere stemte imot.

– Den egentlige grunnen

Mens Demokratene mener det vil sette en farlig presedens dersom Donald Trump går fri, mener forsvarsadvokatene at det motsatte er tilfellet.

Bruce Castor, som er en av Trumps forsvarsadvokater, var den første som talte fra Trumps team. Han snakket i over en halvtime og var innom en rekke temaer, blant annet hva han mener er den virkelige bakgrunnen for riksrettssaken.

– Hvorfor er majoriteten i Representantenes hus redde for det amerikanske folk? Vi må forstå hvorfor vi egentlig er her. Vi er egentlig her fordi majoriteten av medlemmene i Representantenes hus ikke vil møte Donald Trump som en politisk motstander i fremtiden. Det er den egentlige grunnen til at vi er her, sa Castor.

Han mener det er derfor Demokratene egentlig ønsker å bruke grunnloven til å dømme en president.

– Ingen sier det like tydelig, men dessverre er det min måte å snakke på.

USAs nylig avgåtte president Donald Trump stilles for riksrett for andre gang. Foto: Brendan Smialowski / AFP

– Rent politisk motivert

Castor forklarte at grunnen til at han har problemer med Demokratenes argumentasjon er at det amerikanske folk nettopp uttrykket sin mening og byttet administrasjon.

– Folket er smarte nok til å velge en ny administrasjon dersom de ikke liker den gamle, og de gjorde det nettopp. Hvorfor er majoriteten av medlemmene i Representantenes hus redde for menneskene som valgte dem som kongressrepresentanter, spurte Castor, før han fortsatte:

– Hvorfor er de redde for at de samme menneskene ikke er smarte nok til å velge en president? Hvorfor være redd for at folket plutselig skal glemme hvordan de velger en administrasjon?

Forsvarsadvokat David Schoen omtalte hele riksrettsprosessen som uansvarlig, og kalte det en rent politisk rettssak som ville splitte landet.

Han mente også at rettssaken vil sette en presedens om at embetsmenn kan dømmes i riksrett etter politiske motiver, også etter at de har gått av fra embetet.

Trump-advokat David Schoen var ikke imponert over riksrettssaken. Foto: U.S. Senate TV / AP

Leste opp Twitter-melding

Demokratene pekte på at en rekke embetsmenn gjennom amerikansk historie er blitt stilt for riksrett etter de hadde gått av.

Toppdemokrat Chuck Schumer mente anklagene mot Trump er de mest alvorlige som noen gang er rettet mot en president i USA.

I begynnelsen av riksrettsprosessen tirsdag ble det vist videoopptak av stormingen, og demokraten David Cicilline leste opp en Twitter-melding som Trump sendte ut et par timer etter at hans tilhengere hadde stormet Kongressen.

Da hadde noen av tilhengerne truet med å drepe visepresident Mike Pence og andre kongressmedlemmer.

– Dette er det som skjer når en hellig valgskredseier på så uhøytidelig vis blir ranet fra store patrioter som er blitt behandlet urettferdig i så lang tid. Dra hjem i fred. Husk denne dagen for alltid, skrev Trump i meldingen.

Cicilline sa at meldingen ga ham frysninger nedover ryggen.

Demokratenes David Cicilline leste opp en Twitter-melding fra Trump. Foto: U.S. Senate TV / AP

Viktige bevis

Trump er den første amerikanske presidenten som er stilt for riksrett to ganger, og er også den første presidenten som er anklaget i en riksrettssak etter å ha gått av.

Rettssaken foregår i Kongressen, som er åstedet for forbrytelsen Trump er anklaget for å være ansvarlig for. Juryen er senatorene som selv måtte søke dekning da rasende Trump-tilhengere brøt seg inn i kongressbygningen.

Det viktigste beviset mot Trump er trolig talen han holdt før Kongressen ble stormet. Her gjentok han udokumenterte påstander om valgfusk og ba tilhengerne gå mot Kongressen og «kjempe som faen» [fight like hell].

Oppildnede Trump-supportere stormet Kongressen 6. januar. Foto: Jose Luis Magana / AP

Forsvarerne hans mener dette var en metafor og langt innenfor grensene for ytringsfriheten.

Kilder som jobber for Demokratene i aktoratet sa tirsdag til flere medier at de ville legge fram nye beviser. Kildene sa til TV-kanalen CNBC at republikanerne i Senatet kan komme til å stemme for å dømme Trump når de får sett de nye bevisene.

Domfellelse krever to tredels flertall, og i så fall må 17 republikanere stemme for. Det regnes som svært lite sannsynlig.

– Sendte avskjedsmeldinger

Det var en følelsesladd avslutning på Demokratenes innledning tirsdag, da hovedaktor Jamie Raskin fortalte om hvordan datteren og svigersønnen måtte søke dekning under stormingen av Kongressen.

Raskin fortalte i detalj om hvordan datteren Tabitha og hennes mann hadde kommet for å følge med på godkjenningen av valgresultatet 6. januar, og ble avbrutt da en rasende mobb av Trump-tilhengere stormet bygningen. Datteren og svigersønnen var sammen med Raskins stabssjef da stormingen skjedde.

Demokratenes Jamie Raskin var tydelig preget da han fortalte om datteren og svigersønnens opplevelser under stormingen av Kongressen. Foto: U.S. Senate TV / Reuters

– De gjemte seg under pultene, og ringte og sendte avskjedstekstmeldinger fordi de trodde de skulle dø, sa Raskin.

Da de var i sikkerhet over en time senere, klemte Raskin datteren og beklaget det som hadde skjedd.

– Jeg lovet henne at dette ikke ville skje neste gang hun kom til kongressbygningen med meg. Og vet dere hva hun sa? Hun sa: «Pappa, jeg vil ikke komme tilbake til kongressbygningen».