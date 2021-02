Bryter tausheten etter Britney Spears-dokumentar

GOD KVELD NORGE (TV 2): Britney Spears' (39) kjæreste, Sam Asghari (27), forteller at han ønsker et normalt liv sammen med artisten.

Personlig trener og skuespiller Sam Asghari har vært sammen med artist Britney Spears siden 2016, og har vært i sangerens liv mens vergemål-saken har pågått.

Nå stormer det rundt paret, etter at dokumentaren «Framing Britney Spears» ble publisert av New York Times. Dokumentaren problematiserer popstjernens vergeforhold, der faren Jamie Spears er verge på 13' året.

Tirsdag brøt Spears' kjæreste tausheten, og uttrykker hans støtte til henne:

– Jeg har aldri ønsket meg noe annet enn det beste for min bedre halvdel, og vil alltid støtte henne om å nå sine drømme og skape den fremtiden hun ønsker og fortjener, sier han ifølge Page Six.

VERGEMÅL: Jamie Spears er verge for sin datter Britney Spears. Foto: Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Faren er Britneys verge

Han har vært verge for datteren siden hun hadde et svært offentlig sammenbrudd i 2007, der hun blant annet barberte hodet foran paparrazi-folk. Kort tid etter mistet hun foreldreretten til sine to sønner, som hun har med Kevin Federline.

Vergeforholdet Spears' far fikk innebærer blant annet hennes økonomi. Britney Spears har selv bedt om å få fjernet faren som verge. Det har hun ikke lyktes med foreløpig, og saken pågår fortsetter.

Rettssaken om vergeforholdet har ført til at Britney Spears-fans på internasjonal basis har samlet seg, for å få «frigjøre» stjernen. Flere Britney-fans mener at artisten blir urettferdig kontrollert av faren og er bekymret for henne.

Bevegelsen #FreeBritney spredte seg raskt på nett, og en rekke protester ble gjennomført utenfor rettsalen.

Nå er det Sam Asghari's tur til å lange ut mot kjærestens far.

– Jamie er en pikk

Til sine 1,5 millioner følgere på Instagram skriver treningsmodellen følgende:

– Nå er det viktig for å folk å forstå at jeg har null respekt for noen som prøver å kontrollere forholdet vårt og stadig kaster hindringer vår vei. Etter min mening er Jamie en pikk.

Videre sier han at han ikke ønsker å gå i detalj på grunn av personvern, men forteller at han ønsker å få ytret sine meninger.



I tillegg takker han fansen for støtte etter at dokumentaren kom ut. Til People åpner han også opp om forholdet til popstjernen:



KLAR BESKJED: Asghari er tydelig engasjert i kjærestens vergemål-sak og viser sin frustrasjon på Intagram. Foto: Instagram / samasghari

– Jeg gleder meg til en normal, fantastisk fremtid sammen med henne, sier han.



Kjendiser viser sin støtte

Artisten selv skal ikke ha sett dokumentaren og har tatt et valg om å ikke se den. Flere kjendiser har valgt å vise sin støtte til Britney Spears i ettertid av dokumentaren.

Blant annet TV-personlighet Khloé Kardashian, sanger Courtney Love og sanger Miley Cyrus har vist støtte til Britney.

Cyrus ropte ut sin støtte til artisten under hennes «TikTok Tailgate»-forestilling på Super Bowl. Hun sa blant annet til publikum: «Vi elsker Britney!» og la til navnet hennes i den ene låta hun sang.

Neste rettsdato i vergemål-saken til Britney Spears er 11. ferbruar.