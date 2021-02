Innbytter reddet Solskjær etter ekstraomganger

Manchester United – West Ham 1–0 eeo. (0–0)

Etter at Sir Alex Ferguson la opp i 2013 har Manchester United hatt store problemer med å opprettholde standarden og trofeene den legendariske treneren sto bak.

David Moyes var mannen som skulle ta Manchester United videre etter Sir Alex Fergusons regjeringstid. Det klarte han ikke. Etter dette forsøkte både Louis van Gaal og José Mourinho.

Ingen av dem klarte å leve opp til standarden som klubben forventet.

Ole Gunnar Solskjær er siste mann til å prøve å gå i fotsporene til sin gamle trener. Etter overtakelsen i 2018 har Uniteds prestasjoner variert, men etter exiten fra Champions League har kristiansunderen virkelig fått sving på rødtrøyene.

Solskjær vant ti trofeer som United-spiller, men som trener har han fortsatt til gode å løfte et trofe med klubben.

Tirsdag var det West Ham som sto på motsatt side i FA-cupen.

Kjemperedning og sjansesløseri

25 minutter var spilt da Manchester United kom til kampens første store sjanse. Victor Lindelöfs heading gikk via en West Ham-spiller, og skiftet retning. En fantastisk redning av Lukasz Fabianski sørget for at stillingen fortsatt var 0-0.

FEBERREDNING: Lukasz Fabianski viste seg frem fra sin beste side da han hindret Manchester United å ta ledelsen. Foto: Michael Regan

Donny van de Beek fikk en sjelden mulighet fra start, men heller ikke denne kampen klarte nederlenderen å sette sitt preg på kampen.

I et allerede tett kampprogram fristet det trolig lite med ekstraomganger for Solskjær. I et siste forsøk på å få avgjort kampen til ordinær tid kastet nordmannen innpå Edinson Cavani og Bruno Fernandes, men det ville seg ikke for rødtrøyene.

– Jeg tror vi endte opp med 15-16 skudd i kveld. Vi er nødt til å bli mer kliniske, sier Ole Gunnar Solskjær under et intervju sendt på Vsport.

Sjansene lot vente på seg. Dermed måtte lagene ut i ekstraomganger.

STJERNEKJØP ERSTATTET STJERNEKJØP: Donny van de Beek klarte heller ikke denne gangen å sette sitt preg på kampen. Etter 74 minutter ble han erstattet av Bruno Fernandes. Foto: Phil Noble

Innbytter ble den store helten

Det var ikke byttet av de to stjernene som skulle avgjøre kampen. Det var et annet Solskjær-bytte som skulle bli den avgjørende faktoren.

Scott McTominay leverte en frekk avslutning fra ti meter, som snek seg inn i målet bak Fabianski. Skotten holdt også på å bli den store helten mot Everton forrige helg, men Dominic Calvert-Lewins overtidsmål sørget for uavgjort.

– Scott var spiss i sine yngre dager. Avslutningen hans oser autoritet. Det er en klinisk avslutning. Jeg ønsker å se mer av dette av flere av guttene, noen av avslutningene våre er ikke gode nok. Han bare klinker ballen i mål, sier Solskjær i et intervju sendt på Vsport.

– Det er en fantastisk scoring, var dommen til John Arne Riise, som gjestet Vsports studio.

Stortalentet Amad Diallo (18) ble sittende på benken hele kampen.

Dermed lever drømmen om det første trofeet som Manchester United-trener for Ole Gunnar Solskjær.

– Selvsagt ønsker vi å vinne kamper. Vi ønsker å gå til finalen, sier Solskjær.