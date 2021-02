Fantastisk start av Magnus Carlsen i kvartfinalen

Se intervjuet med Carlsen i videovinduet!

Nordmannen vant to ganger med hvite brikker og spilte remis med svarte. Dermed vant han med 2,5 poeng mot russerens 0,5.

– Jeg vet at jeg har fått et godt utgangspunkt, og jeg er veldig fornøyd med det, men det er ikke avgjort. Det er helt åpent, sier han til TV 2.

I tirsdagens første parti tok nordmannen en slags revansj mot Dubov. Carlsen hadde kontroll store deler av partiet og innkasserte seieren etter 34 trekk.

Stjerneskuddet Dubov ga den norske verdensmesteren store problemer i grunnspillet mandag, men Carlsen reddet remis. Carlsen tapte for øvrig mot russeren for snaut to måneder siden.

Dubov prøvde å svare i parti nummer to, men han rotet bort seiersmuligheten og Carlsen reddet remis.

I parti nummer tre hadde nordmannen full kontroll fra start til slutt. Dubov hadde aldri noen sjanse, og Carlsen avgjorde første dag i kvartfinalen med seier. Det betyr at de ikke trengte å spille dagens fjerde parti.

– Bortsett fra en litt shaky periode i det andre periode, var det absolutt en bra dag, sier Carlsen til TV 2.

En ny dag i kvartfinalen venter onsdag. Da må Dubov vinne for å tvinge fram omspill i lynsjakk og eventuelt armageddon. Med uavgjort eller bedre for Carlsen er han i semifinale.

– Det er en kjempefordel for Magnus, for hvis han unngår å tape, vinner du og er i semifinalen. Magnus’ oppgave blir å unngå å tape noen av partiene. Det er en vanskelig oppgave når det er Dubov som sitter på den andre siden. Det er en som er kjent for å vinne og å tape mye. I dag har han tapt, men i morgen kan han møte opp som en helt annen versjon, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.



– Det var en kjempestart av Magnus – en maktdemonstrasjon. Dette innebærer at Magnus klarer seg med 2-2 i morgen. Det er en kjempefordel fra starten av den matchen. Det var en uvanlig dårlig dag for Dubov, og det er kanskje ikke kommunisert godt nok. Dubov er en spiller med store høyder og dype daler. Han kan være fryktelig god og nesten ustoppelig på gode dager, mens det er «blackout» på dårlige dager. Det siste skjedde nå, sier TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

