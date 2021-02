Paris Hilton: – Det var som om helvete selv var på jorden

Modell og hotellarving Paris Hilton vitnet nylig om det hun kaller en traumatiserende opplevelse ved internatskolen i Utah - Provo Canyon School.

– Jeg er en overlevende fra institusjonell mishandling, og jeg snakker i dag på vegne av hundretusenvis av barn som for tiden er i pleiehjem over hele USA, sa Hilton i sitt vitnemål.

Hun fortalte om sin opplevelse til senatsdomstolen i Utah, skriver US Magazine.

Har mareritt hver natt

I dokumentaren «This is Paris», som kom ut i september, forteller modellen en stor hemmelighet hun har båret på hele sitt liv.

Til domstolen forteller hun:

– I løpet av de siste 20 årene har jeg hatt et tilbakevendende mareritt der jeg blir kidnappet midt på natten av to fremmede, strippet for eiendeler og så låst inne. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg at dette hjemsøkende marerittet bare var en drøm, men det er det ikke, sier en tårevåt Hilton.

Det var nettopp slik hun ble fraktet til skolen der hun og flere andre elever hevder å ha blitt misbrukt.

Hilton ønsker å vitne for å sette lys på hva som skjedde med elevene da, og hva som fortsatt skjer.

Hun forklarer at hun ikke gjør det for å få medlidenhet, men håper det kan redde andre barns liv dersom hun er åpen om opplevelsene.

Hilton mener også at de som jobber ved skolen burde skamme seg, og forstår ikke hvordan de kan leve med seg selv.

ISOLERT: Paris Hilton forteller at hun noen ganger ble isolert uten grunn og at de ble tvunget til å ta medisiner hver dag. Medisinene gjorde dem utmattet og følelsesløse. Foto: Rick Bowmer

– Jeg ble mishandlet

På veien til skolen skrek hun etter sine foreldre om hjelp, og ble tatt bort fra alt hun var glad i.

Ifølge det Hilton selv forteller i sin dokumentar ble hun sendt til skolen ettersom hun hadde vært en rebell på hjemmebane og fordi foreldrene håpet å få skikk på henne.

De visste ikke selv hva som faktisk skjedde på skolen.

– Jeg ble mishandlet verbalt, mentalt og fysisk daglig, forteller Hilton.

Hun utdyper med å fortelle at alle hennes rettigheter ble tatt fra henne og at hun ble tvunget til å ta medisiner som gjorde henne følelsesløs og utmattet. En periode var hun ikke ute i frisk luft og sollys på elleve måneder.

– Det var som om helvete selv var på jorden. Jeg gråt meg selv i søvn hver natt og ba om at jeg skulle våkne opp fra dette marerittet, sier hun.

ETT MÅL: Paris Hilton håper hun kan redde andre barns liv ved å vitne om hva hun har opplevd selv. Foto: DANNY MOLOSHOK

Hilton hevder at alt elevene gjorde ble overvåket, og de kunne bli plassert i et isolasjonsrom uten grunn. Noen barn ble også kastet i veggen, kvalt og seksuelt misbrukt, ifølge 39-åringen.

Lovforslag godt tatt imot

Hilton vitnet sammen med to andre påståtte ofre fra skolen Provo Canyon School. De ba om en reformering av statens lover angående lignende institusjoner.

Lovforslaget gikk gjennom hos komiteen som var enig om endringer. Nå skal lovforslaget videre til Utah State Senate for en avstemning.

Selve skolen, Provo Canyon, ble solgt i 2000. De nye eierne hevder derfor at de ikke kan kommentere noe rundt skolen før denne tiden.