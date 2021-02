D«Pretty Little Liars»-skuespilleren Ashley Benson og rapper Gerald Earl Gillum, best kjent som G-Eazy, har gått fra hverandre.

Paret rakk ikke å date mer enn i underkant av et år før det ble brudd. Det melder en kilde til People.

Fans har bitt seg merke i at Benson ikke fulgte rapperen på Instagram lenger, og rapperen selv skal ha slettet en bursdagshilsen han la ut til Benson i desember.

SINGEL IGJEN: G-Eazy har gjort det slutt med kjæresten Ashley Benson etter å ha datet i underkant av ett år. Foto: Kevin Winter

Nysingel etter modell-brudd

Det var i mai i fjor ble G-Eazy og Benson først ble observert sammen. Dette var bare kort tid etter bruddet mellom Benson og modell og skuespiller Cara Delevingne. De to hadde da vært et par i over to år.

I juni var G-Eazy med i bryllupet til Bensons søster og ved Thanksgiving planla Benson og Gillum å være sammen i juleferien.

Benson og Gillum var ikke bare et par, men de jobbet også sammen med musikk. Benson var blant annet med på sangen "All The Things You're Searching For". Denne sangen jobbet de med mens de var sammen.