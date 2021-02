Funn av to døde personer etter skredet i Gjerdrum

– De døde personene ble funnet i leteområdet som det har vært søkt i de siste ukene. Funnene ble gjort på bakgrunn av markeringer fra politihunder, skriver politiet i en pressemelding.

Letemannskapet har utover ettermiddagen arbeidet med å frigjøre de døde fra funnstedet.

Politiet opplyser på en pressebrif at funnene ble gjort på to meters dyp. Søket er nå avsluttet for kvelden.

– Det har vært et veldig krevende lende å søke i, sa Mari Stoltenberg i politiet som har ledet letearbeidet i skredområdet tirsdag.

Stoltenberg roser arbeidsorganiseringen – politihunder, letepersonell og maskinell kraft – og mener den var avgjørende for at de to som nå er funnet, kunne lokaliseres under så vanskelige omstendigheter.

De omkomme er nå transportert ut av området for obduksjon og identifiseringsarbeid. Politiet har foreløpig ingen flere opplysninger om identitet på de døde. Dette blir avklart tidligst i løpet av onsdag.

De savnedes pårørende er informert om funnet.

– Blandede følelser

Det var en preget ordfører som møtte pressen tirsdag.

– Jeg står her med blandede følelser, men jeg vil uttrykke takknemlighet og lettelse over at dette arbeidet har gitt resultater, sier ordfører Anders Østensen under pressebrifen.

– Vi er veldig takknemlig for jobben som har blitt gjort av mannskapene som har vært her. Vi har lenge vært klar over de tøffe realitetene av denne tragedien, og visste at funn ikke ville medføre at noen ble funnet i live, men det er viktig for de pårørende og alle oss andre i Gjerdrum at to nå har blitt gjort rede for. Det er vi veldig takknemlige for, følger han opp.

Ni omkomne funnet

Etter dagens funn er det kun én person som fremdeles er savnet og antatt død. Ni omkomne er nå funnet.

3. januar ble Irene Ruud Gundersen (69) funnet omkommet i rasområdet. Fra før var gravide Charlot Grymyr Jansen (31) omkom i skredet, mannen hennes, Bjørn-Ivar (29), og barnet deres, Alma (2) funnet omkommet.

I tillegg mistet også Eirik Grønolen (31), Lisbeth Neraas (54) og Marius Brustad (29) livet i skredet.

Rasa Lasinskiene (49), Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13), og Ann-Mari Næristorp-Sørengen (50) har vært savnet siden skredet. Identiteten til de to som ble funnet tirsdag er foreløpig ikke kjent.