Bergen kommune med strenge koronatiltak – forbyr folk å jobbe på mer enn én byggeplass

Bergen kommune er skuffet over nasjonale myndigheter, men innfører selv strenge tiltak for byggebransjen.

Smitteutbrudd i Bergen har de siste dagene blitt knyttet til byggeplasser. Mandag fikk Bergen kommune nei fra nasjonale myndigheter da de spurte om den nasjonale forskriften som tillater å stenge ned virksomheter, også skulle omfatte byggeplasser.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sa på en pressebrifing tirsdag ettermiddag at hun var skuffet over at kommunen fikk nei på forespørselen.

Tirsdag kveld opplyser Bergen kommune at de ikke vil stenge ned byggeplasser lokalt, men at de innfører strenge tiltak for byggebransjen.

Det var aktuelt å stenge alle større byggeplasser, men kommunen har etter råd gått bort fra dette.

– Vi frykter at arbeiderne tar seg arbeid på andre byggeplasser, reiser hjem eller går til mindre seriøse aktører, sier Valhammer, og fortsetter:

– En full nedstengning av alle byggeplasser i Bergen er ikke anbefalt av smittevernoverlegen i Bergen. Derfor har byrådet i kveld vedtatt de strengeste smittevernreglene for byggebransjen i Norge, sier byrådsleder Roger Valhammer under en digital pressekonferanse.

Strammer inn

Byrådet har forskriftsfestet Byggenæringens Landsforenings bransjestandard for smittevern, som betyr at reglene nå gjelder alle aktører og at det ikke er frivillig å følge dem.

– Det blir ulovlig og potensielt straffbart å bryte reglene fra og med onsdag, sier Valhammer.

I forskriften har byrådet omgjort «bør»-bestemmelser til «må» og «skal» på alle punkter.

– Vi legger til en del påbud på toppen av det. Vi strammer til på krav om vakthold, avstandskrav og hvor mange som kan være på en byggeplass, sier Valhammer.

Kun lov å jobbe på én arbeidsplass

Byrådslederen sier årsaken til innstrammingen er at de opplever manglende etterlevelse og kontroll av smitteverntiltak i byggebransjen.

– Vi stiller strenge krav til samarbeidet med smittesporerne våre. Arbeidere som av kommunens smittevernmyndighet er bedt om å teste seg, men ikke ønsker å teste seg, skal bortvises fra arbeidsplassen, sier Valhammer.

Byrådet forbyr også folk å jobbe på mer enn én arbeidsplass så lenge forskriften gjelder.

– Vi mener det er helt avgjørende å hindre spredning mellom arbeidsplasser og i byen vår dersom smitte først kommer inn på en arbeidsplass.

Selv om Bergen er skuffet over at regjeringen ikke ønsket å vedta en regional forskrift om byggeplasser, mener Valhammer at den nye lokale forskriften løser problemene Bergen har hatt med smitte på arbeidsplasser, uten at bransjen trenger å stenge helt ned.

– I dialog med blant annet bransjen selv og LO, tror vi at dette vil fungere godt, sier Valhammer.

Strenge tiltak

Bergen og en rekke nabokommuner har innført strenge smitteverntiltak for å håndtere utbrudd både med den britiske og den sørafrikanske virusmutasjonen.

Smitteutbruddet er i stor grad knyttet til byggeplassene Fantoft stasjon og Kronstad stasjon.

Tirsdag er det påvist 37 nye tilfeller av mutantvirus i Helse Bergens foretaksområde, som omfatter 18 kommuner.

Hver tredje positive prøve i Helse Bergen er den britiske virusvarianten, mens den sørafrikanske utgjør 3,6 prosent.