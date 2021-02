Sejersted dropper VM

En kneskade gjør at Adrian Smiseth Sejersted ikke kjører i VM. I stedet reiser han hjem fra Cortina for å opereres.

– Det er jo drit. Verdensmesterskapet er stort, så det er jo en mulighet som glipper. Samtidig er jeg glad for at dette skjedde nå og ikke neste år. Jeg setter OL et hakk over VM, så jeg har et fint mål å jobbe mot, sier Sejersted til TV 2.

Nå reiser 26-åringen hjem. Etter den obligatoriske karantenen blir han en del av rehabiliteringsgruppen som allerede består av Aleksander Aamodt Kilde, Atle Lie McGrath og Lucas Braathen.

– Jeg satser på at vi er i toppform til neste sesong, sier Sejersted.

Landslagslege Trond Floberghagen forteller til TV 2 at det er tidligere kneskader som plager Sejersted.

– Adrian har som dere vet hatt kneskader tidligere. Dette er e prosess som har pågått over tid. Beklageligvis ble det en forverring i Garmisch, sier Floberghagen.

Nyheten om at han reiser hjem slapp han selv på sin egen Instagram-konto tirsdag.

– Vi sees neste år. Dårlig kne, drar hjem for operasjon. Blir en del av «rehabliteringstoget» til Aleksander Aamodt Kilde, Atle Lie McGrath og Lucas Braathen, skriver Sejersted.