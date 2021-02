Dette sier ekspertene om Haalands framtid om CL-plassen ryker: – Krise for ham om det skjer

Borussia Dortmund får det ikke til om dagen. Såpass stor er formsvikten at Champions League-plassen for alvor er i fare.

– Det vil jo i så fall være krise for Erling Braut Haaland, sier Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Bare fire poeng på de seks siste kampene har gjort at Erling Braut Haalands klubb har falt ned til en sjetteplass på tabellen etter 20 serierunder.

Opp til fjerdeplassen er det for øyeblikket fire poeng. Det betyr at Dortmund må ta seg sammen om Champions League-plassen skal sikres.

Selv har Haaland vært tydelig på at han virkelig elsker å spille i Europas gjeveste klubbturnering.

– Det er dritt. Dortmund må spille i Champions League, og derfor må vi starte å vinne kamper, var den klare dommen til Emre Can etter tapet mot Freiburg sist under et intervju sendt på Vsport 1.

Tror andre ting betyr mer

Likevel tror ikke nødvendigvis ekspertene at hans klubbframtid avhenger av nettopp det.



– Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror han er komfortabel i Dortmund uansett, og at det ikke er der slaget står på en måte, sier TV 2s Jesper Mathisen.

– Jeg tror Erling blir i Dortmund selv om de ikke klarer seg. Hans utkjøpsklausul gjelder fra 2022, og han har alltid sagt at han føler seg komfortabel og har lyst å utvikle seg videre i Dortmund, sier Jesco Von Eichmann som følger Dortmund tett som reporter i Sky Sports.

Nettopp dette er poenget til Bisgaard Sundet også. For selv om han er klar på at det på en måte er en krise for Braut Haaland å miste Champions League-plassen, så tror han at det i store bildet heller er andre ting som avgjør nordmannens framtid.

– Det er selvsagt større sjanse for at han forsvinner uten Champions League, men jeg tenker at det meste tyder på at han blir ett år til. Med tanke på at utkjøpsklausulen vil være langt lavere i 2022, og mange klubber er i en økonomisk presset situasjon, så tror jeg det blir vanskelig å hente slike spillere til sommeren, sier han.

Erling Braut Haalands far og rådgiver, Alfie, har ikke ønsket å kommentere denne saken.

– Trenerbyttet har vært katastrofalt

Jesper Mathisen tror uansett ikke at problemstillingen engang har blitt tenkt på av Erling Braut Haaland. Han er overbevist om at det i spissens hode kun handler om å skaffe poengene som skal til for å sikre Champions League-plassen.

– Jeg tror ikke han blir stresset, og jeg tror ikke rådgiverne hans blir stresset. Det er klart at Erling ikke er noen «torsdagsspiller», men ett år uten Champions League er uansett ingen krise for en spiller som har så mange år foran seg, sier han.

Bisgaard Sundet tror heller at Bortmunds utvikling, snarere enn at Champions League-plassen kan ryke, er en årsak som kan framskynde en overgang.

I desember fikk Lucien Favre sparken. I stedet leder Edin Terzic klubben ut året.

– Før jul hadde jeg ikke trodd at Champions League-plassen kunne ryke, men jeg synes jo det trenerbyttet har vært helt katastrofalt. Det er jo en faktor som gjør at jeg tror han kanskje vurderer å flytte på seg. Under Favre scoret han mål og Dortmund leverte offensiv fotball. En av grunnene til at han valgte Dortmund, var jo at det var trygt sportslig. Men når de sparker treneren og ingenting fungerer med erstatteren, så tror jeg han blir mer bekymret av det, sier Bisgaard Sundet.

Både han, Mathisen og Von Eichmann i Sky Sports tror det er helt åpent om Dortmund tar seg til Champions League.

Selv om Borussia Dortmund har slitt i det siste, mener Bisgaard Sundet at Erling Braut Haaland ikke har vært en medvirkende årsak til formsvikten.

– Erling har vært god han, synes jeg. Han har scoret mye mål til tross for at han har vært litt mindre involvert i spillet. Men det ser jo du med Lewandowski – han er ikke involvert i alt så mye, men scorer mål likevel, sier han.