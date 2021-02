Etterforskningen av helikopterstyrten er ferdig: – Piloten brøt reglene

Tirsdag ble det klart at etterforskere har kommet frem til at piloten som styrte helikopteret fløy gjennom et skylag. Dette skal ha vært et brudd på retningslinjene.

Piloten skal trolig ha blitt desorientert grunnet skylaget. Det er konklusjonen til National Transportation Safety Board (NTSB).

Piloten Ara Zobayan fløy under «visual flight rules», som i følge nyhetsbyrået AP betyr at han er nødt til å være i stand til å se hvor han flyr. Dette skal han ha brutt da han valgte å fly gjennom skylaget.

Bryant og de øvrige passasjerene var på vei fra Orange County til en basketballturnering for ungdomsspillere da ulykken skjedde.

Bryants enke Vanessa Laine Bryant har tidligere saksøkt helikopterfirmaet for å ikke ha tatt hensyn til tett tåke.

Seks familievenner av Kobe Bryant døde også i styrten, samt piloten.