Test av grillpølser: – Dette er ikke menneskemat

TV 2 HJELPER DEG: To pølser får terningkast én, men en av de sunneste går helt til topps.

Det er vinter og grillpølsetid. Mange tar nok med grillpølsa i sekken som niste på langrennsturen eller bålet ved skøytebanen, men hvilken pølse smaker best, og hvilken er mest næringsrik?

VED BÅLET: Alma Rygh Holten (11) tester pølser for TV 2 hjelper deg. Foto: Christina Honningsvåg/TV 2 hjelper deg.

TV 2 hjelper deg har testet ti grillpølser, og variasjonen er stor:

Både billige og dyre pølser med et prisspenn fra 21 til nærmere 300 kroner per kilo.

Klassiske grillpølser av svin og storfe.

Pølser med lite fett.

Pølser med kylling og kalkun.

To vegetarpølser.

Selv om vi ikke har tatt prisen med i totalvurderingen av pølsene, er det verdt å merke seg at det er store prisforskjeller.

Mens de billigste pølsene fra First Price har en pris på kun 21,40 per kilo, er de dyreste fra Finsbåten Meatfree over ti ganger så dyre med en kilopris på 279,50.

Pølsepanelet

Til å teste smaken og konsistensen har vi fått hjelp av fem Oslospeidere fra 7. Oslo Kanaljene Speidergruppe, som ikke er fremmede med pølsespising.

– Jeg spiser ganske mye pølser, spesielt på tur og sånn. Da har vi ofte med oss en pakke pølser, sier Filip Kallum Hall.

PØLSEPANELET: F.v: Alma Rygh Holten, Inger Sofie Iversen, Vilma Røsnes, Filip Kallum Hall og Torjus Anmarksrud Foto: Jan Kenneth Bråten/TV 2 hjelper deg.

De ti pølsene grilles en og en på bålet, og spises med lompe og ketsjup. Det er en såkalt blindtest, som betyr at speiderne ikke får vite hvilken pølse de smaker på.

- Jeg har spist en god del pølser gjennom livet, så jeg tror jeg skal klare å smake forskjell, sier Vilma Røsnes.

Næringsinnhold i pølser

Ifølge Norgesgruppen viste salgstallene for 2016 at nordmenn spiser 37 400 tonn grillpølser i løpet av et år, det betyr i overkant av 7 kilo pølser hver.

At det er sunt er det kanskje ingen som tror, men det er forskjell på hvor næringsrike de er. Og det som gjør en pølse «sunn» eller «usunn» er mengden kjøtt, salt og fett, forteller ernæringsekspert Ida Marie Pedersen.

INNHOLDSSJEKK: Ernæringsekspert Ida Marie Pedersen har undersøkt innholdet i pølsene. Foto: Christina Honningsvåg/TV 2 hjelper deg.

– Det jeg har sett på er et lavt innhold av salt, og et relativt lavt innhold av fett, og mengden kjøtt i pølsene.

Jo mer kjøtt pølsene har, jo bedre. Pedersen har undersøkt de ti pølsene i testen, og rangert de etter hva hun mener er det beste til det dårligste valget basert på næringsinnhold.

Totalt sett er det pølsene fra Nordfjord som kommer dårligst ut. Den har over dobbelt så mye mettet fett per pølse som de på topp. Den er også blant de som har lavest innhold av kjøtt og høyest innhold av salt.

Nøkkelhullsmerket mat: Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning for sunnere matvarer.

For å få Nøkkelhullet er det satt ett eller flere krav for innholdet av fett, mettet fett, sukker, salt, fiber og fullkorn innenfor ulike matvaregrupper.

For kjøttprodukter er det mengde fett og salt som vektlegges.

Grensen for fett er 10 gram per 100 gram, mens grensen for salt er 2 gram per 100 gram. Kilde: helsenorge.no

– Jeg ble litt overrasket over at det fortsatt er mange produsenter som bruker relativt mye salt. Det burde være enkelt i dagens samfunn å kutte litt ned på saltet. Nøkkelshullsmerket setter en grense på 2 gram salt per 100 gram, og da syns jeg produsentene burde strebe etter det.

Best ut kommer kyllingpølsene fra Prior, og Go' og mager fra Gilde. De er blant de laveste på saltinnhold, har godt med kjøtt og har kun 6 gram fett per pølse, mot Nordfjord sine 12 gram.

– Disse har bra med protein og ok mengde kjøtt. I tillegg er de nøkkelhullsmerket.

Det er kanskje lett å tenke at vegetaralternativer er sunnere enn kjøttalternativer, men det er ikke alltid tilfelle. Ifølge Pedersens rangering havner de pølsene midt på treet på næringsinnhold, men hun er likevel skuffet.

– Jeg var jo veldig spent på disse vegetarpølsene, og jeg ble litt skuffet fordi de inneholder egentlig bare olje, vann og eggehvite. Jeg hadde kanskje forventet noe mer grønnsaker, eventuelt noen belgvekster, for å få opp proteinnivået litt.

Se ernæringsekspertens rangering av pølsene, fra best til dårligst:

Pølse Fett pr. 100g Salt pr. 100g Kjøtt pr. 100g Gilde Go' og mager 9g 1,7g 58 % Prior, kylling og kalkun 10g 1,8g 64 % Coop Vegetardag 17g 1,8g 0 % Solvinge kylling 12g 1,9g 54 % Finsbråten Meatfree 15g 2,2g 0 % First Price 19,9g 1,7g 67 % Gilde grillpølse 18g 1,8g 58 % Finsbråten grillpølse 17g 1,7g 59 % Prima 21g 1,9g 51 % Nordfjord 21g 2,1g 52 %

– Uspiselig

Næringsinnhold er en ting, og smak er noe helt annet. Men hva mener speiderne at gjør en pølse god?

– Hvis den har mye smak, god smak. Og at den ikke er tørr, men saftig og god, forklarer Filip.

– Noen ganger kan det bli litt salt og det er ikke noe godt, legger Vilma til.

Etter å ha grillet og smakt på de ti grillpølsene, har speiderne kastet terningen.

Det er vegetarpølsene fra Coop og Finsbråten som faller minst i smak. Smakspanelet mener Coop sine pølser har en svampaktig konsistens og en rar smak. Flere av speiderne velger å ikke spise opp pølsen.

– Denne klarer jeg faktisk ikke å spise opp, dette er jo ikke menneskemat, sier Torjus.

– Nei, den smakte faktisk bare svampete og ekkelt, mener Filip.

TERNINGKAST 1: Vegetarpølsene falt ikke i smak hos smakspanelet, Foto: Jan Kenneth Bråten/TV 2 hjelper deg.

Selv om deltakerne liker konsistensen på Finsbråten sine Vegetarpølser bedre, er ikke heller dette en vinner.

– Den blir veldig tørr når man griller den, og den smaker egentlig bare en rar krydderblanding, forklarer Filip.

– Jeg tror ikke jeg ville spist den hvis ikke jeg var veldig sulten, legger Vilma til.

Smakspanelet gir begge pølsene terningkast 1.

– Litt kjedelige

Heller ikke Finsbråten sine kjøttholdige pølser er en favoritt. Speiderne syns pølsene er veldig små og har en veldig kompakt konsistens. Smaksmessig er den heller ikke en fulltreffer.

Hele fem pølser får terningkast fire av smakspanelet:

Kylling og kalkunpølsen fra Prior, kyllingspølsene fra Solvinge, svin og storfepølsa fra Nordfjord, og billigvariantene fra Prima og First Price.

– De var helt ok, men litt kjedelig smak, mener Alma.

Best i test

TESTVINNER: Gilde Go' og mager var favoritten til ernæringsekspert Ida Marie Pedersen og får terningkast 5 av speiderne. Foto: Jan Kenneth Bråten/TV 2 hjelper deg.

Det er Gilde som går av med seieren i vår pølsetest. Både de vanlige grillpølsene og den magrere varianten får terningkast fem, og best i test.

– De smakte godt, og hadde en god konsistens, sier Fillip.

– Og så var de lette å grille, og ble raskt ferdige, forklarer Inger Sofie Iversen.

TERNINGKAST 5: Også Gildes klassiske grillpølse får terningkast 5 av speiderne. Foto: Jan Kenneth Bråten/TV 2 hjelper deg.

God og Mager er også en av de mest næringsrike, ifølge ernæringsekspert Pedersen. Hva tenker speiderne om det?

– Oi, er de det? Det hadde jeg ikke trodd, men det er jo bra. Da ville jeg absolutt anbefalt de, avslutter Inger Sofie.