Bodø kommune vil teste alle elever ved skole

150 personer i Bodø er satt i karantene etter et smitteutbrudd i kommunen. Det siste døgnet er det registrert 11 nye smittetilfeller.

– Vi ser alvorlig på dette. Vi har hatt en fredelig periode i Bodø i hele januar og tidlig februar, og så har vi plutselig fått et oppbluss de siste dagene som vi er bekymret for, sa kommuneoverlege Tor Claudi på en pressekonferanse i Bodø tirsdag klokken 12.

Under pressekonferansen fortalte kommunen om ni nye smittetilfeller det siste døgnet.

Ved en pressekonferanse tirsdag klokken 16 opplyste kommunen at to nye var registrert smittet siden sist, som betyr at totalt 11 personer har testet positivt det siste døgnet.

– Begge de to nye smittede var allerede i karantene. Begge er knyttet til NTG i Bodø, sier Claudi.

Smittesituasjonen på skolen er uoversiktlig. Kommunen har derfor bestemt seg for å sette skolen i karantene i to dager.

– Vi tester alle elever, og skolen settes til rødt nivå hvert fall ut uka, sier Claudi.

Positivt med mange negative tester

Selv om kommunen beskriver situasjonen som alvorlig, er kommuneoverlegen positivt overrasket over hvor mange tester som har vært negative.

– Vi hadde kanskje forventet enda flere positive tester enn vi har fått, og det ser vi positivt på, sier Claudi.

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) sier at også søsknene til elever ved NTG er satt i karantene, for å hindre at smitten sprer seg til andre skoler.

– Når det gjelder Bankgata skole, har de en klasse som er i karantene. Der settes hele skolen til rødt nivå ut uka, til vi får bedre oversikt, sier Pinnerød.

Ved Bodø videregående er det også en klasse som er i karantene.

– Der er situasjonen mer oversiktlig, så skolen fortsetter på gult nivå, sier Pinnerød.

Ordføreren oppfordrer kommunens innbyggere til å være forsiktig i tiden framover, slik at man får smitten under kontroll.

Smitte i Bodø/Glimt

Tirsdag ettermiddag ble det klart at tre spillere hos seriemester Bodø/Glimt har testet positivt for koronaviruset, skriver Avisa Nordland.

Det er ikke kjent hvilke spillere som er smittet. Laget er satt i karantene.

Bakgrunnen for karantenesituasjonen er at enkelte av spillerne på klubbens A-lag har vært i kontakt med en person som har fått påvist smitte.

Både spillere og trenere er inntil videre satt i karantene.