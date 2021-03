Det å kjøpe ny bil er kostbart. Derfor ønsker man selvfølgelig å få et produkt som svarer til forventningene på mange ulike områder. Enten det er snakk om kjøreegenskaper, innvendig plass og bagasjerom – og ikke minst en bil med lite feil og mangler.

Det finnes utallige undersøkelser som tar for seg de mest driftssikre bilene og hvilke kunder som er de mest fornøyde.



Få kan måle seg med omdømmet som Consumer Reports sin undersøkelse har. Deres resultater for 2020 er nå klare, og viser de mest pålitelige bilene som selges på det amerikanske markedet – basert på eiernes egne opplevelser i flere ulike kategorier.

– Ville du kjøpt samme bil igjen?

Det er snakk om kjøreegenskaper, komfort, hvordan elektronikken om bord fungerer, plass – og rett og slett hvor mye bil kundene føler de har fått for pengene.

Og ikke minst «finale-spørsmålet»: Ville du kjøpt samme bil igjen?

Hele 369.000 bileiere har deltatt. Bileierne som har blitt intervjuet i denne undersøkelsen eier bil som er kjøpt mellom 2018 og 2021. Det er altså ganske nye biler det er snakk om.

Vanligvis er det japanske merker som ofte topper slike undersøkelser, men slik gikk det ikke denne gangen.

Tesla er vinneren

Vinneren er et av de nyeste bilmerkene vi har. Og et bilmerke som gjennom sin relativt korte historie har fått mye kjeft, sikkert både med og uten grunn, for nettopp tidvis sviktende kvalitet – nemlig Tesla.

Samtlige av Teslas fire modeller, S, X, 3 og Y er representert i denne undersøkelsen. Tesla Model Y har en stund vært solgt på det amerikanske markedet, men er ikke klar for det europeiske markedet enda.

Bilmerket oppnådde 88 poeng og vant dermed ganske klart.

Også på de neste plassene er det mye amerikansk. Fords luksusmerke Lincoln kaprer andreplassen med 79 poeng, før pickupen RAM og Chrysler som begge får 76 poeng.

Ikke vanlig

Topp 10: Så fornøyde er bileierne med sitt merke 1. Tesla (88 poeng) 2. Lincoln (79) 3. Ram (76) 4. Chrysler (76) 5. Subaru (75) 6. Hyundai (75) 7. Porsche (74) 8. Dodge (74) 9 Mazda (72) 10. Toyota (71)

Dette er nytt av året. Tidligere har amerikanske biler gjort det alt annet enn bra i denne testen. Det kan tyde på to ting. At amerikanske biler har blitt vesentlig bedre de siste årene, eller at amerikanerne igjen har fått øynene opp for sine egne merker. Trolig er det snakk om en kombinasjon av begge deler.

På de neste plassene er det japansk og koreansk. Nemlig Subaru og Hyundai som begge får 75 poeng.

Porsche gjør det tradisjonelt godt i slike undersøkelser. Så også her, men de må finne seg i å dele plassen med Dodge. Begge med 74 poeng.

Deretter følger Mazda med 72 poeng, hårfint foran Toyota med 71 poeng på tiendeplass. Noe som er relativt langt ned til Toyota å være. At de ikke er blant topp fem er uvanlig.

