– Dette er jo helt på trynet, sier YouTuber Agnetesh, som egentlig heter Agnete Husebye.

– Nå føler jeg meg lurt. Så det her er egentlig en ananasjuice med litt kokos, banan, eple og sitron, konstaterer Dennis Vareide.

De to har nettopp fått resultatet fra TV 2 hjelper deg sin test av ni populære smoothier.

Disse har vi testet Bendit, bringebær og jordbær, 17,90 kr.

Bendit, bringebær og jordbær, 17,90 kr. Bendit, ananas og kokos, 17,90 kr.

Cevita, mango og goji, 19,90 kr.

Cevita, mango og goji, 19,90 kr. Cevita, blåbær og granateple, 19,90 kr.

Cevita, havresmoothie, 22,90 kr.

Froosh, pineapple, banana & coconut, 22,90 kr.

Froosh, blueberry & rasberry, 24,20.

Juiceriet, mango og appelsin, 24,20 kr.

Synnøve Finden, RÅ - the purple smoothie, 25,90 kr. Alle inneholder 250 ml. unntatt Synnøve Finden RÅ som inneholder 200 ml.

Se alle resultatene lenger ned.

Smoothiene er vurdert av ernæringsekspert Ida Marie Pedersen.

– Jeg må jo si at jeg er litt skuffet, for jeg skulle ønske meg mer fiber i sluttproduktet. Også synes jeg produsentene kunne ha vært litt mer oppfinnsomme, sier Pedersen og utdyper:

– De kunne brukt mer grønnsaker og kanskje mer melk og meieriprodukter, som for eksempel yoghurt.

Sukkersjokk

Mange er klar over at det er en del sukker i smoothie, men Dennis og Agnete blir overrasket når de får vite mengden.

For å illustrere hvor mye naturlig sukker som befinner seg i de ulike smoothiene, har ernæringseksperten omgjort det naturlige sukkeret til sukkerbiter.

Når Youtuberne Vareide og Husebye skal tippe hvor mange sukkerbiter det befinner seg i hver flaske, tipper de langt færre sukkerbiter enn Pedersen sin fasit.

Antall sukkerbiter Synnøve Finden, RÅ - the purple smoothie: 7

Juiceriet, mango og appelsinsmoothie: 8

Cevita, havresmoothie: 10

Bendit, ananas og kokos: 11

Bendit, bringebær og jordbær: 11

Cevita, Mango og goji: 11

Cevita, Blåbær og granateple: 12

Froosh, pinapple, banana & coconut: 13

Froosh, blueberry & rasberry: 13

Mengden sukker per flaske omregnet til sukkerbiter.

– Jeg har åpenbart ikke peiling, men man får ikke så god samvittighet lenger, da. Man tror man drikker ferskpresset sunnhet, også er det så mye sukker i det, sier Dennis.

– Hvorfor må det være sånn da? Jeg føler meg lurt. Jeg tror jeg skal begynne å lese mer bakpå flaskene for å vite litt mer hva de inneholder, men det er vanskelig å forstå hva det betyr, forteller Agnete og fortsetter:

– Når jeg drikker cola, så føler jeg at jeg drikker sukker. Men det her er jo det samme, bare forkledd som at det er kjempesunt.

En cola-boks på 250 milliliter har 10,6 sukkerbiter i seg, og det er kun tre smoothier i dette utvalget som har mindre sukker. Likevel understreker Pedersen at smoothie fortsatt er et bedre alternativ.

– Sukkeret du finner i colaen er tilsatt hvitt, raffinert sukker. Smoothie og juice er mye mer næringsrik, nettopp fordi du får med deg vitaminer, mineraler, antioksidanter og kostfiber, sier Pedersen.

Ingen av de ni har tilsatt sukker. Likevel må man være obs på at smoothiene inneholder mye fruktsukker.

– Disse produktene inneholder stort sett bare karbohydrater og sukkerarter som vi finner i frukt og bær. Det påvirker blodsukkeret vårt, slik som også annen sukkerholdig drikke gjør, sier Pedersen.

EKSPERT PÅ ERNÆRING: Ida Marie Pedersen jobber som ernæringsekspert og har sett nærmere på disse ni smoothiene. Foto: TV 2 hjelper deg/Malin Saue Johansen

Store mengder juice

Særlig én ting overrasker eksperten. Noen av smoothiene består av mye juice, de fleste mer enn 50 prosent.

Mest juice av alle har Bendit sin ananas og kokos-smoothie, med hele 73 prosent juice.

– Da kan man undre seg om noen av disse produktene egentlig burde hete juice og ikke smoothie, påpeker Pedersen.

Bendit sin smoothie med jordbær og bringebær og Cevita sin smoothie med blåbær og granateple inneholder begge 45 prosent juice, noe som er den laveste andelen i denne testen.



Fiberet forsvinner

Men det er faktisk lov å kalle produktet «smoothie», selv om over halvparten består av juice.

Ifølge Mattilsynet er det en forskrift som regulerer hva som kan kalles en «juice», men noen slik forskrift finnes ikke for «smoothie».

Pedersen mener det er problematisk at smoothier inneholder store mengder juice.

– Juice inneholder ikke fiber og gir raskere og større blodsukkerstigning enn mos eller å spise hel frukt. Når man lager en smoothie og kutter opp frukt og bær, så vil man få med seg en del fiber og plantestoffer. Så man tenker på smoothie som litt mer næringsrik enn det juice er.

Testens vinnere og tapere

Ernæringsekspert Pedersen har rangert smoothiene basert på hvor gode de er ernæringsmessig.

– Jeg har kikket på næringsinnhold, andelen juice, kostfiber og sukkerarter, sier Pedersen.

Nådde ikke helt opp Bendit, ananas og kokos, 17,90 kr

Cevita, havresmoothie, 22,90 kr

Froosh, pineapple, banana & coconut, 24,20 kr – Dette er gruppen som jeg mener om kommer dårligst ut. De har relativt mye sukkerarter og er energirike på grunn av bruk av banan og kokos. Froosh har ikke oppgitt andel mos eller juice, men Bendit og Cevita har lav andel mos. Midt på treet Cevita, mango og goji, 19,90 kr

Juiceriet, mango og appelsin, 44,20 kr

Froosh, blueberry & rasberry, 24,20 kr – Froosh trekker ned fordi de ikke oppgir juice/mos og har mest sukkerarter. Juiceriet havner i denne mellomkategorien fordi de tilsetter vann, som også påvirker kalori og sukkerarter. Denne er også testens dyreste produkt. Cevita sin har en del juice i seg. Testens vinnere Synnøve Finden, RÅ - the purple smoothie, 25,90 kr

Bendit, bringebær og jordbær, 17,90 kr

Cevita, blåbær og granateple, 19,90 kr – Disse tre har testens høyeste andel mos. RÅ har også testens laveste innhold av sukkerarter. Alle er blant de rimeligste i pris.

Dette svarer produsentene

Både Bendit og Cevita eies av Bama. Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog i Bama, forteller til TV 2 hjelper deg at forskjellen på juice og smoothie er at en juice består av ren juice fra frukt og bær, mens det i en smoothie alltid er en blanding.

– Man kan ha mange ulike ingredienser, men de fleste av våre smoothier er mos av frukt og bær og jus av frukt og bær, forteller Brandstadmoen.

I Bendit sin ananas og kokos-smoothie er det 73 prosent juice.

– Er det da fortsatt en smoothie?

– Ja det er jo også en del mos av frukt og bær i den smoothien. Og grunnen til at det er juice også er for å få en god konsistens. Den skal være lett å drikke, sier hun og forklarer at det er konsistensen som avgjør når en smoothie går over til å bli en juice.

Smoothiene til Froosh inneholder mest fruktsukker. I tillegg oppgir de ikke andel juice i sine smoothier, og begrunner dette med at det er en «forretningshemmelighet». I en e-post til TV 2 hjelper deg skriver de følgende:

«Froosh smoothier er laget av 100% frukt. Vi har ikke vann, sukker eller konserveringsmidler i våre smoothier. De består av fersk fruktpure eller knust frukt, samt fersk presset jus for den fine konsistensen. Vi har testet alle våre smaker hos forbrukere og valgt å lansere de mest foretrukne fruktsmakene.

Det naturlige sukkeret i våre smoothier er mellom 9,6 til 15,4 g per 100ml, avhengig av type frukt og bær brukt I den spesifikke smoothien.»