Svein Joar har plaget kommunen med dette skiltet i ett år: – Det vrenger seg i hele meg

Helt siden november 2019 har Horve forsøkt å få Undervisningsbygg til å endre skiltet som står ved Abildsø treningspark i Oslo.

Skiltet, som han går forbi nesten hver dag, inneholder flere skrive- og særskrivningsfeil.

Med en god porsjon humor, har Horve påpekt at det på skiltet står «almenheten» i stedet for «allmennheten», og «skole elever» i stedet for «skoleelever».

Det er også vanskelig å forstå hvem som egentlig får lov til å bruke treningsparken.

På skiltet står det nemlig at parken er «et supplement til elevene på Abildsø skole», men «kan brukes av ungdomsskoleelever og voksne», men «IKKE av barn».

Horve har også bitt seg merke i at det to steder står «ett» i stedet for «et».

FEIL ETTER FEIL: Svein Joar Horve tar bildet av skiltet som har irritert ham i lang tid. Foto: Privat

Like ved barneskole

Undervisningsbygg har også skrevet at det heter «Abildsø Treningspark», i stedet for «Abildsø treningspark», altså med liten T.

– Det er jo absolutt ikke bra at skiltet står like ved Abildsø skole, med alle de feilene der. Barna går jo på skolen for å lære seg å lese og skrive, sier Horve til TV 2 og ler.

Det var Nordstrands Blad som først omtalte saken.

Arven etter mor

Horve, som til vanlig jobber som servicetekniker, er svært opptatt av det norske språket.

– Min mor var lærer, så jeg har lenge vært ganske pirkete på rettskriving, særskriving og sånn, sier han.

Han forteller at han først sendte en klage til Undervisningsbygg i november 2019, men at han ikke fikk svar.

Han kontaktet dem igjen et par måneder senere, og fikk da beskjed om at saken var sendt videre til Abildsø skole.

– Ingenting skjedde etter det, sier han.

Plutselig fart på sakene

I januar i år kontaktet han Undervisningsbygg igjen, og denne gangen satte han bydel Østensjø i kopi i e-posten.

Da ble det fortgang på sakene, og forrige uke kunne Horve stolt fortelle Facebook-gruppa «Hva skjer på Abildsø?», hvor han er administrator, at han endelig er blitt hørt.

– De svarte meg med en gang og takket for påminnelsen. Undervisningsbygg kunne endelig bekrefte at skiltet skal endres. Jeg vet ikke hvorfor de plutselig svarte meg så fort, sier han til TV 2.

Truet med sprittusj

På Facebook skrev Horve at han truet Undervisningsbygg med å rette skiltet med sprittusj.

«Etter å ha purret, og også truet med å rette skiltet selv med sprittusj, har nå Undervisningsbygg endelig bekreftet at de skal skifte ut teksten!» skrev han.

Horve venter nå spent på at skiltet skal bli byttet ut.

– Jeg må holde i saken, og følge med på skiltet hver gang jeg går forbi fremover, sier han og ler høyt.

Horve sier at han i jobben ser mange voksne menn i lederstillinger som har orddelingsfeil i viktige mailer.

– Jeg pirker jo ikke på dem, da, men vi må jo ta vare på det norske språket, sier han.

Advarer mot «rødtusjen»

Kommunikasjonsdirektør ved Undervisningsbygg, Trond Borge Ottersen, sier til Nordstrands Blad at tilbakemeldinger settes stor pris på.

– Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra publikum om feilstavinger og utydelig kommunikasjon. Selv om det kan være fristende å finne frem rødtusjen, oppfordrer vi innbyggerne til å sende oss en e-post, sier han.

Han er helt enig i at det var mange feil i teksten på skiltet, og sier at Undervisningsbygg regner med at det nye skiltet kommer på plass i løpet av februar.

– Vi syns det er supert at vi har engasjerte innbyggere som er opptatt av et godt språk. Oslo kommune er også opptatt av å kommunisere med et klart og korrekt språk, og det innebærer at vi må passe på grammatikken vår. Men her har dessverre skiltet gått under språkradaren, sier han.