Dette trodde han ikke for et år siden: – Jeg hadde ledd og sagt de var gærne

De siste månedene i Sturla Holm Lægreid (23) sin karriere kan beskrives som et eventyr. Nå er han klar for VM-kapitlet, og det har han planer om skal bli det beste så langt.

(POKLJUKA/TV 2) – Det er en drøm som har gått i oppfyllelse, og noe jeg ikke hadde turt å drømme om en gang for ett år siden. At jeg skal gå mixed stafett for Norge på åpningsdistansen i VM i Pokljuka 2021 er helt rått. Jeg må nesten klype meg i armen.

Selv gjemt bak et munnbind kan man se det store smilet til Sturla Holm Lægreid når han står utenfor hotellet i snøfylte Pokljuka. Og det er ikke så rart.

Onsdag får 23-åringen sin VM-debut når han skal gå mixed stafett med Johannes Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

– Om noen hadde sagt dette til deg for ett år tilbake, hva hadde du sagt da?

– Jeg hadde ledd og sagt at de personen var gærne, svarer Lægreid og ler.

– Nei, det er ekstremt kult og at det kan gå så bra på ett år, at jeg har hatt den kurven... det er nesten ikke til å tro, utdyper han.

Fra kyssesyke til verdenscupsensasjon og VM-plass

For kurven har vært bratt, men så absolutt i riktig retning.

28. november 2020, i sitt femte verdenscuprenn i karrieren, tok han sin første verdenscupseier. I desember tok han to nye verdenscupseire, en av dem i sprint, før han tok sin fjerde sier i januar.

Han er nå nummer to i verdenscupen sammenlagt, i det som er hans første sesong på landslaget. Den plasseringen gjorde at han ble valgt foran Tarjei Bø til mixed stafetten.

– Tarjei er jo en bankers på denne øvelsen, så jeg tror han ville gått en veldig god etappe han også. Men nå får jeg tillit og det er jeg glad for. Så får jeg se om jeg klarer å gå like godt som ham, sier Lægreid.

I en periode på åtte måneder mellom 2018 og 2019 hadde Lægreid kyssesyken. Da han kom tilbake til treningen lå han et stykke bak de han vanligvis var på nivå med, men kom gradvis i bedre og bedre form. Skytingen var akilleshælen.

– På nyåret i 2020 fant jeg ut at jeg måtte fikse opp i dette. Jeg begynte med meditasjon og mental trening for å prøve å få ut potensialet mitt på skytebanen og det klarte jeg absolutt. Da jeg debuterte i verdenscupen (mars 2020) hadde jeg bare ett bomskudd på 60 skudd. Det er nesten en eventyrhistorie man hører om, men man tror ikke det går an, sier Lægreid.

– Det er jo en god stund siden nå, men det er ikke gitt at man skal klare å finne tilbake til nivået sitt etter en sånn sykdomsperiode. Det er mange som blir satt helt ut av kyssesyken og egentlig aldri kommer tilbake, understreker Lægreid som mener han i samråd med legen gjorde rett i å vente lenge før han startet opptreningen.

Går for sin første VM-medalje

Nå er det VM-kapitlet i eventyret om Sturla Holm Lægreid som gjelder. Og der har skiskytterkometen planer om å hevde seg.

– Jeg måtte justere målene mine etter en så god sesongstart, sier Lægreid og ler godt før han legger til:

– Før sesongen var det bare å være god nok til å få gå mest mulig verdenscup og ta noen topp ti-plasseringer, for det var det som var besteplassering i fjor. Men etter gode løp og noen pallplasser, ser jeg det at hvis jeg har en god dag, så er sjansen der for medalje.

– Det er absolutt målet mitt, å ta min første individuelle VM-medalje i dette mesterskapet her. Det er absolutt ikke lett og jeg har kun fire sjanser til å klare det, men jeg tror at hvis jeg har en god dag så skal det være mulig, understreker han.