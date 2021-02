Ingen lettelser: – Nærmer seg bristepunktet i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) dropper lettelser denne uka, men sier at Oslo-folk ikke kan leve med svært strenge tiltak bare for å være på den sikre siden.

Byrådslederen sier at den sosiale nedstengingen fortsetter, selv ved kontroll ved grensene og god etterlevelse i befolkningen.

Årsaken er de muterte variantene som gjør situasjonen mer uforutsigbar, og smittetrykket er fortsatt høyt.

Men Johansen sier at tre måneder med nedstenging begynner å tære på befolkningen.

– Jeg er oppriktig bekymret for at Oslo nærmer seg et bristepunkt, sier Johansen på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Går en grense

Byrådslederen sier at det går en grense for hvor lenge strenge tiltak kan vare ettersom smittetallene nå er lave i Oslo. Han sier også Oslo-folk ikke kan ha svært strenge tiltak bare for å være på den sikre siden.

Johansen sier at de får mange tilbakemeldinger om store utfordringer knyttet til psykisk helse, både for barn og unge, enslige og familier.

Han sier det ikke kommer lettelser denne uka som følge av de muterte variantene.

Men byrådslederen forteller at Oslo gradvis skal åpnes opp.

Blant annet forbereder Oslo seg på gult nivå i videregående skoler fra mandag, men en endelig avgjørelse kommer før helga.

Dersom Oslo skal åpnes igjen, vil de åpne sektor for sektor. Barn og unge er en priortiert gruppe.

Forsiktighet

Johansen mener at tiltakene i dag er for strenge ut fra forholdsmessigheten.

Han sier å nekte 17, 18 og 19-åringer å trene for eksempel er tiltak som stadig rykker nærmere å åpne opp for. Han sier at slik nedstenging var kanskje nødvendig i november, men ikke like nødvendig nå.

Han sier at Oslo ønsker selv å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde i dialog med FHI og Helsedirektoratet og ikke være en del av et ringsystem, som regjeringen har lagt opp til.

Tiltakene i ringsystemet varer fram til 17. februar.

– Når det er over, ønsker vi at vi får egne forskrifter og anbefalinger, sier Johansen til TV 2.

Johansen sier at man må være forberedt på at tiltakene kan bli strengere igjen dersom smitten øker igjen.

– Vi må fortsatt mane til forsiktighet, sier helsebyråd Robert Steen på pressekonferansen.

Steen sier at han har fått mange spørsmål om hva som skal til for at Oslo kan åpne igjen. Han sier at han ikke kommer til å gi et konkret tall.

– Framfor er jeg redd det blir mer uforutsigbar, ikke mindre, sier Steen.

Viderefører i andre kommuner

I forkant av pressekonferansen ble det kjent at regjeringen viderefører koronatiltakene i Oslo, Halden og Sarpsborg, samt i 17 kommuner med såkalte ring 2-tiltak.

– Smittesituasjonen er uoversiktlig og i rask utvikling. Det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Derfor videreføres tiltakene i stor grad, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding rett før klokken 15.

Nordre Follo og Ås flyttes nå fra ring 1 til ring 2. Det betyr at der kan treningssentre åpnes igjen.