Bø fleiper med å kopiere svenske etter stafettvraking

Tarjei Bø har levert sin beste sesong på mange år, har vunnet to renn og er nummer tre i den sammenlagte verdenscupen.

Forstår vraking

Det er likevel ikke nok for å gå mixed stafett for Norge i VM 2021.

– Det ser dårlig ut når du ikke kommer på laget. Men hvis man zoomer ut, kunne jeg ikke gjort så mye mer. Jeg kunne byttet statsborgerskap som Torstein Stenersen (gikk fra Norge til Sverige for å få gå verdenscup), men det er litt pinglete å kjøre den vrien. Jeg synker ikke ned dit, sier Tarjei Bø og ler.

SKIFTET STATSBORGERSKAP: Torstein Stenersen er født og oppvokst i Norge, men i 2014 tok han valget om å skifte til svensk statsborgerskap fordi han innså at veien fram til verdenscup for Norge var umulig. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Selv om Tarjei Bø har levert på høyt nivå, har Johannes Thingnes Bø og kometen Sturla Holm Lægreid vært enda råere: lillebror Bø er selvsagt umulig å vrake, mens Holm Lægreid har vunnet fire renn og er nummer to i sammenlagtcupen.

Derfor føler heller ikke storebror Bø at han er blitt forbigått på noen måte.

– Jeg forstår det veldig godt. Jeg tror ledelsen kunne tatt ut både meg og Sturla, og vi ville begge levert fantastiske etapper. Jeg måtte sjekke litt hvordan vi to har gjort det på stafetter denne sesongen: Sturla har vekslet først på alle sine stafetter, og jeg har beste etappetid på alle mine. Hvordan skal man skille da? De må se på de individuelle konkurransene, og der er han bedre. Han har fire seirer, og jeg to. Det er helt ryddig at han får gå, sier Bø

Sturla Holm Lægreid jubler for en av sesongens fire triumfer flankert av Johannes Dale og Tarjei Bø. Foto: Matthias Schrader

Faktisk er det Johannes Thingnes Bø som har vært nærmest å vise svakhet på stafett denne sesongen, da han skjøt på seg strafferunde i Hochfilzen, men verdensenerens plass på laget er naturligvis udiskutabel.

– Gull eller diamant

– Hvis du ser på stafettresultatene er det han som ville vært ute. Men du kan ikke sette ut kongen, han trenger vi i alle situasjoner, sier Bø, og legger til:

– Problemet er at det bare er to plasser. Man må velge mellom gull og diamant, liksom. Denne gangen gikk det ut over meg, og det synes jeg naturligvis er kjedelig. Jeg hadde veldig lyst til å gå. Men det er viktig å se det fra alle vinkler. Hadde jeg vært Sturla, ville jeg vært skuffet om jeg ikke fikk gå. Vi har et så sterkt lag, og det er så mange distanser i VM, så jeg må bare fokusere og stille meg inn på å bruke kreftene på de rennene jeg skal gå.

Sturla Holm Lægreid sier det ikke har vært noen sure miner på det norske utøverhotellet over prioriteringene til ledelsen.

– Vi er begge innforstått med kriteriene og hva som vektlegges. At jeg lå som nummer to og han som nummer tre skjønner vi er årsaken til at jeg får gå, og ikke han, sier Lægreid.