Bestefar dømt etter at Chloe (1) falt i døden under cruiseferie

7. juli 2019 mistet 18 måneder gamle Chloe Wiegand livet da hun falt gjennom et vindu fra 11. etasje på cruiseskipet Freedom of the Seas.

Nå er bestefaren hennes, Salvatore Anello, dømt til tre års prøvetid i sammenheng med dødsfallet hennes, skriver CBS News. Han erkjente i fjor straffskyld for uaktsomt drap.

Snudde i skyldspørsmålet

Anello har forklart at han holdt barnebarnet sitt opp mot det han trodde var et par lukkede vinduer, og at hun sa falt ut av hendene hans. Videomateriale TV-kanalen har fått i hende viser sekundene før det fatale fallet.

Han har gjentatte ganger sagt at han kun holdt henne opp til vinduet fordi han trodde det var glass der. Opprinnelig erklærte han ikke straffskyld i skyldspørsmålet, men snudde i oktober i fjor.

– Da ulykken skjedde var det som om at alt det beskyttende glasset forsvant. Jeg ble helt lamslått. Jeg drakk ikke, og jeg holdt henne ikke ut av vinduet. Jeg ønsket bare å banke på glassruten med henne, slik vi hadde gjort så mange ganger før, har han uttalt til CBS News tidligere.

– Mislykkes

– Jeg fikk ansvaret om å holde det vakre barnebarnet mitt trygt, og jeg mislykkes.

Wiegands foreldre ønsket ikke å straffeforfølge Anello, og det var påtalemyndigheten i Puerto Rico som tok ut tiltale. Freedom of the Seas lå til kai der da Wiegand døde.

Til CBS News sier Wiegand-familiens advokat at beslutningen om å snu i skyldspørsmålet var vanskelig, både for Anello og for resten av Wiegands familie.

– Denne avgjørelsen var ekstremt vanskelig for både han og familien, men fordi avtalen ikke inneholder fengselssoning eller erkjennelse av fakta, ble det bestemt at denne avtalen er i familiens interesse, slik at de kan avslutte dette grusomme kapittelet, og heller sørge Chloe, samt kjempe for passasjerers sikkerhet, uttaler advokaten.

Anello har også uttalt seg i en pressemeling:

– Jeg føler en blanding av sinne og lettelse, sier han, ifølge CNN.

Wiegands familie har saksøkt cruiseselskapet som eier Freedom of the Seas, Royal Caribbean, og mener de har feilet i sitt sikkerhetsopplegg. Selskapet avviser anklagene.