– Nå skjelver det i buksene til ganske mange motstandere

Casper Ruud (24. seedet) hadde ingen problemer med å slå australske Jordan Thompson i første runde i Australian Open. Nå møter nordmannen amerikanske Tommy Paul i andre runde.

Tennis-kommentator Sverre Krogh Sundbø lot seg imponere av det Ruud viste i Melbourne.

– Det er det beste jeg har sett av ham på hardcourt. Dette - og det han viste ATP-cup i fjor - er det som gjør at jeg tenker «fy fader, så mye morsomt vi kommer til å få med Casper Ruud i årene fremover», sier Sundbø til TV 2.

– Når Casper Ruud begynner å slå backhandvinnere nedover linjen i tillegg til å ha det forehandvåpenet, begynner det nok å skjelve litt i buksene til ganske mange motstandere der ute, fortsetter han.

Tøff motstander

Ruud kan fort nå langt i Australian Open om han passerer neste hinder. Spanske Roberto Bautista Agut (12. seedet) røk nemlig ut mot Radu Albot, noe som gjør at veien frem til 4. runde ligger åpen. Så langt har Ruud aldri kommet i en Grand Slam-turnering.

– Den vanskeligste matchen før en eventuell 4. runde er Tommy Paul. Han er noe så merkelig som en grusspesialist fra USA, men han har gått den amerikanske skolen hvor det hamres løs på nedslitte hardcourtbaner som går altfor fort for alles beste. Han har erfaring, og klarte å gå fem runder mot Ruud på Ruuds favorittunderlag. Da er jeg litt spent på å se hvordan det skal gå på et underlag som passer Tommy Paul bedre, sier Sundbø.

Ruud må spille opp mot sitt aller beste for å tukte amerikaneren.

– Han må spille en ordentlig god kamp. Spiller han en kamp til karakter 4/5 holder ikke det. Han må spille til en femmer. Paul spiller smart, men han er avhengig av å kvele Ruuds forehand. Hvis ikke havner han i trøbbel hver gang, sier Sundbø.

Ruud har tidligere vært i 3. runde i Roland Garros og US Open, men virker nå å være bedre enn noensinne.

– Det som er kult er at han presterer på områder han vanligvis ikke presterer. Hardcourten i Melbourne er kjappere enn det aller, aller meste. Det går lynkjapt etter at de har endret på dekket de siste årene. At Ruud klarer å komme seg såpass kjapt til og i god posisjon, er kult å se. Det ser lett ut når man får det til. Han server bra, like bra som han gjorde i fjor høst før han ble sliten i armen. Men det mest imponerende er at han kommer seg så tidlig i posisjon. Det ser smooth ut fordi han står i riktig posisjon hver gang, roser Sundbø.

– Ryker hver gang

Dersom Ruud skulle klare mesterstykket å ta seg til 4. runde, venter trolig Andrej Rublev (7. seedet). Da blir det bom stopp for Ruud, spår Sundbø.

– Rublev er en av mine outsidere til å vinne å hele turneringen, så 4. runde er for meg det mest sannsynlige med veldig god innsats. I en eventuell kvartfinale mot Medvedev ryker han hver gang, dessverre. Jeg tror Ruud kan slå hvem som helst på en rask grusbane på en god dag. Når det gjelder en rask hardcourt-bane er Ruud i en utvikling som ennå ikke er fullført. Den må han gjennom før han kan hevde seg mot spillere som Medvedev, Djokovic og Rublev, sier Sundbø.

Men først venter Tommy Paul.

– Ruud er en bedre tennisspiller nå enn forrige gang han møtte Paul. Han har mulighet til å spille seg til fjerde runde, og det er ganske spektakulært. Australian Open har ikke vært Casper Ruuds favoritt-Grand Slam. Det går lynkjapt. Hvis han tar seg til 4. runde der, tenk hva vi kan få av ham i Roland Garros, forteller Sundbø.