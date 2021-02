Enorm interesse for Englands nye sjef: – Verden har endret seg

19. januar bekreftet det engelske fotballforbundet at Hege Riise var de engelske kvinnenes nye landslagssjef. Tirsdag hadde 51-åringen sin første, virtuelle, pressekonferanse, foran nesten 40 britiske journalister.

– Jeg er veldig glad for å være i gang med jobben, selv om jeg har jobbet online i en stund allerede. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, smiler Riise.

Den tidligere hovedtreneren til LSK Kvinner er stadig i Norge, men allerede i neste uke setter hun kursen mot England og sin første samling.

– Vi har hatt alle møtene på nett så lang, men det har vært veldig spennende. Jeg vet det er en stor organisasjon og jeg vet det er en stor jobb. Jeg gleder meg til å dra over og ser fram til å få noen dager sammen, sier Riise til TV 2.

Riise tar over jobben som landslagssjef etter tidligere Manchester United-spiller Phil Neville. Hun mener at dette er et bevis på at kvinnefotballen er i anmarsj.

– Verden har endret seg for kvinnelige trenere. Det er større muligheter og kultur for oss til å bli trenere utenlands nå. Dette er en god mulighet for kvinnelige trenere til å bli en større del av spillet enn tidligere. Dette bør inspirere alle til å dra ut for å gjøre det de er best til, sier Riise.

Små endringer

51-åringen skal i første omgang lede England i den kommende samlingen i februar, og deretter være med i OL i Tokyo i august, før Sarina Wiegman tar over det engelske landslaget fra 1. september. Den tidligere OL-vinneren og verdensmesteren har uansett planer om å sette sitt preg på det engelske laget.

– Forhåpentligvis kan jeg tilføre selvtillit i gruppa. De har forbedret seg enormt og er en av de beste nasjonene. Jeg vil gjerne tillegge noen endringer, men det viktigste er få troen inn i gruppa. Vi må være modige og tro på det vi gjør, forklarer Riise og legger til:

– Målet er å finne en konkurransedyktig tropp inn mot OL, og en tropp som er god nok mentalt og fysisk til å være en del av OL.

De engelske fotballjentene var inne i en dårlig stim før koronapandemien inntraff, og har tapt sju av de siste elleve kampene. 23. februar venter Nord-Irland, i det som blir den første kampen til Riise, og den første kampen for det engelske kvinnelandslaget på nesten ett år.

– Vi ønsker alltid å vinne, men om vi presterer og klarer det vi prøver på, vil jeg være fornøyd. Vi kommer til å jobbe med å bryte ned motstanderen, få mye folk i boks og spille med masse energi, sier Riise, som har valgt disse spillerne i sin første England-tropp:

Keepere: Hannah Hampton (Birmingham City), Sandy MacIver (Everton), Ellie Roebuck (Manchester City)



Forsvar: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Rachel Daly (Houston Dash), Alex Greenwood (Manchester City), Steph Houghton (Manchester City), Chloe Kelly (Manchester City), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)



Midtbane:Jordan Nobbs (Arsenal), Jill Scott (Everton, loan from Manchester City), Georgia Stanway (Manchester City), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Manchester City)



Angrep: Bethany England (Chelsea), Lauren Hemp (Manchester City), Fran Kirby (Chelsea), Ellen White (Manchester City)

Norge neste

Etter England-eventyret skal Riise tilbake til Norge, der hun overtar ansvaret for Norges J19-landslag.

– Dette er en stor jobb. Jeg sa ja til jobben for Norge rett før jeg takket ja til dette, men NFF ga meg muligheten til å prøve dette. Jeg er glad for begge de jobbene, og det er fint å få denne muligheten før jeg begynner med Norge, sier Riise, som tror den erfaringer vil gagne alle parter.

– Ja, dette er noe alle vil dra nytte av, sier hun bestemt.

Men før den tid er det altså England som gjelder, samtidig håper hun at det hun gjør nå kan bidra til å inspirere andre.

– Det var noe av det jeg tenkte på da jeg takket ja til jobben. Det er mange kvinnelige trenere som rører litt på seg nå, og jo flere vi er jo bedre er det også for de yngre som kommer opp. De ser at det er mulig, avslutter hun.