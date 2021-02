– I fjor bare lo vi av det. Det var nesten litt Trump-tendenser

(POKLJUKA/TV 2): Om fire dager er det nøyaktig ett år siden forrige VM i skiskyting. I februar 2020 var koronapandemien begynt å spre seg i verden og Europa, og det tok ikke lang tid før idretter verden over ble stoppet.

Nå er skiskytterne tilbake i VM, denne gang i slovenske Pokljuka hvor det meste er stengt ned. På ett år har situasjonen endret seg enormt, og skiskytterne merker store forskjeller i årets mesterskap.

– I fjor bare lo vi av korona, og det var nesten litt sånn Trump-tendenser der vi tenkte sånn «haha, det er ikke noe farlig. Det er jo ikke her hvor vi er i Syd-Tirol», forklarer Tiril Eckhoff til TV 2.

– Men, at ingen ble smittet under VM i Anterselva er helt utrolig. Jeg tenker bare på hvordan verden har snudd på det året og hva vi har vært igjennom. Fra å tenke at det «bare» er et kinesisk virus omtrent, til å føle på at dette faktisk er livstruende, utdyper hun.

– Vi tar helt syke forholdsregler

Eckhoff forteller om venninnen som var syk lenge og følt seg skikkelig dårlig etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Hun har selv følt på frykten.

– Jeg merket det veldig i høst. Da ble det mer alvor og man måtte tenke seg godt om, forteller bærumsjenta.

Hun tror de norske skiskytterne har strengere regler i forhold til mange andre lag.

– Vi får ikke lov til å gjøre noe den siste uken før vi reiser ut, så du er på en måte i en pre-karantene før du reiser. Da kjente jeg veldig på at jeg var redd for å få korona. Men nå har det gått så bra i gruppen vår, og vi tar helt syke forholdsregler, egentlig.

Røiseland: – Må man ta på seg sin egen medalje?

I årets VM er det rapportert at det vil være 500 publikummere på arenaen i Pokljuka. Fjorårets VM-dronning, Marte Olsbu Røiseland, er spent på hvordan VM vil bli med lite tilskuere og hvordan en eventuell medaljeutdeling vil foregå.

– Det er helt annerledes i år. Alt er helt annerledes. I fjor var det masse publikum, og jeg hadde masse familie og venner tilstede. Det var så mye som skjedde hele tiden med medaljeseremonier og den slags. Det er mye av det som ikke skjer i år, sier hun til TV 2 og legger til:

– Jeg er veldig spent på når VM kommer i gang og hvis man gjør det bra, blir det sånn at man på ta på seg sin egen medalje, eller hvordan blir det?, undrer Røiseland.

I år må hun og de andre utøverne finne nye måter å dele VM-opplevelsen på.

– Det blir vel å ta telefonen i bruk og dele både glede og sorg over telefon. Men det har vært sånn i ett år nå at går du dårlig så er det ingen klem å få, heller ikke når du går bra. Det er en del av gamet, og heldigvis har jeg blitt så gammel at det går fint, sier Røiseland og ler.

Thingnes Bø setter pris på roen, men...

– Vi bor på et ganske øde hotell, men vi er blitt vant med å klare oss i brakkesyken, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2 og peker mot hotellet.

Han husker tilbake til dagene etter fjorårets VM da utøverne innså alvoret rundt koronapandemien.

– På flyplassen hørte man om smitteutbrudd i den nordre delen av Italia og at ting begynte å stenge ned. Da skjønte vi at ting var veldig nært på oss, og at vi hadde hatt utrolig flaks som fikk fullført, forklarer Thingnes Bø.

Han beskriver tilværelsen i årets VM som svært annerledes, der publikum, presse og det meste er i mye mindre skala.

– Det er på en måte enklere å forberede seg til VM, fordi man har ikke det presset og trykket som gjerne har vært før. Det tror jeg er godt for veldig mange, at man har litt mer senkede skuldre inn mot et mesterskap. Det er millionvis som følger med oss på TV, men det blir ikke like brått på som når titusenvis skriker på deg rett ved siden av ski-løypen, sier Thingnes Bø.

– Kan det nesten være litt godt at det er litt roligere tilstander?

– Det er jo veldig godt, men samtidig har du jo den følelsen med det litt ubehagelige. Som rett før en eksamen kjenner du litt på den magefølelsen at du ikke liker det helt, men når du er ferdig så er oppsiden mye større, sier Thingnes Bø og innrømmer:

– Det brølet du får underveis i konkurransen og i etterkant er kanskje det jeg savner aller mest. Den jubelen og all den gleden du får ved å se folk som heier på deg har vi jo mistet nå. Det å vinne en verdenscupseier, eller et VM-gull nå, tror jeg vil være en liten demper mot et vanlig VM, som i fjor.

Thingnes Bø forteller at han trolig kommer til å gjøre som Røiseland og vil ringe hjem etter målgang. Han er glad for all støtten han får via telefon og sosiale medier.

– Selv om vi ikke har et fysisk publikum her, vet vi at de hjemme følger med oss. Det motiverer, understreker han.