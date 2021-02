Mener VM-endringen er en stor fordel for Norge

For første gang er det kvinnene som skal avslutte mixed-stafetten i VM. – Det favoriserer oss, sier Johannes Thingnes Bø.

Pokljuka/Bergen (TV 2): Vanligvis er det herrene som har avsluttet mixed-stafettene, slik har det også vært i verdenscupen denne sesongen. På onsdagens første øvelse i VM blir det endring på det.

– En ekstrafavør

For første gang er det kvinnene som skal gå ankeretappen og dermed gjøre opp om medaljene. Det er gode nyheter, mener Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland på det norske laget.

– Det tror jeg blir veldig gøy. Jeg tror det kan bli en helt annen stafett. Det er noen andre favoritter i lagene. For eksempel Italia er større favoritter der. Det blir spennende hvordan de bygger opp lagene, sier Eckhoff til TV 2 dagen før VM-starten i Pokljuka.

Hun skal gå den tredje etappen for det norske laget. Sturla Holm Lægreid åpner for Norge og skal veksle med Johannes Thingnes Bø. Eckhoff avløses av Olsbu Røiseland, som skal bruke sin rutine som ankerkvinne til å forsvare VM-gullet for Norge.

– Det er ekstrafavør med at når jentene avslutter, så går vi 7,5 kilometer. Når guttene avslutter, går alle seks kilometer. Det fører til at vi totalt sett går seks kilometer mer på ski. Det favoriserer oss. Kanskje spesielt med jentene, sier Bø.

Også Lægrid mener at den fysiske kapasiteten til de norske løperne gjør at man tjener på omleggingen.

– Jeg tror det er en stor fordel for Norge. Det blir automatisk litt lengre. Om jentene går først, så går vi to-kilometerrunden. Nå går vi 2,5 siden gutta går først. Det stiller større krav til det fysiske. Samtidig så har vi veldig sterke utøvere på kvinnesiden. Marte og Tiril er kjempegode.

Norge er favoritter

Norge kommer til stafetten som soleklare favoritter. Både i kvinne- og herreverdenscupen er det norske løpere på de første to plassene. Men som alltid: stafett er stafett.

Den eneste mixed-stafetten så langt denne sesongen endte med russiske seier og norsk andreplass.

Heller ikke i de øvrige stafettene har det gått som ventet. Kun én seier er beholdningen på både herre- og kvinnesiden.

– Selv om vi på papiret er det beste laget, så er det noe med å få dette sammen og få alle til å gjennomføre gode etapper. Vi skal ikke ta seieren på forskudd, sier Røiseland.