Tesla bestemte seg tidlig for å bygge ut sine egne ladepunkter. Det har i ettertid vist seg å være veldig smart.

Poenget har vært å gjøre det enklere og mer forutsigbart å kjøre Tesla. De første Tesla-eierne fikk også gratis lading med på kjøpet.

Etter hvert som antallet elbiler på norske veier har eksplodert de siste årene, har Teslas egne ladestasjoner blitt stadig viktigere for mange eiere.

Mens eiere av andre merker har stått i kø på de "vanlige" ladestasjonene, har Tesla-laderne som regel holdt tritt med alle Model S, X og 3 som har kommet innom.

Dekke fra Nordkapp til Lindesnes

Etter hvert som Tesla-bestanden nærmest har eksplodert i Norge, har de også holdt fokuset på å bygge ut ladeinfrastrukturen. For kort tid siden passerte Tesla 1.000 Supercharger-ladestolper i Norge, fordelt på mer enn 70 stasjoner.

Nettverket strekker seg nå fra Skaidi og Varangerbotn i Finnmark, til Lyngdal i sør. Med stasjonen i Honningsvåg, som har forventet åpning i andre kvartal i år, vil nettverket for første gang fullstendig dekke strekningen fra Nordkapp til Lindesnes.

I Europa er det over 540 Supercharger-stasjoner som gjør det mulig å reise fra Norge til 28 andre land.

God plass, slik er det ikke på alle andre ladestasjoner... Foto: NTB Scanpix

Over 30 nye Superchargere i år

For å få stadig flere til å velge en elbil som sin neste bil, mener Tesla at ladingen må bli raskere. I 2020 bygget de over 100 ladestolper i Norge med den tredje generasjon ladestasjoner, kalt V3 Supercharging.

V3 Superchargere har en effekt på opptil 250 kilowatt, som betyr kortere ladepauser når man skal på elektrisk langtur. En Model 3 Long Range kan lade opptil 120 kilometer rekkevidde på fem minutter på en V3 Supercharger. Tesla forventer selv at en typisk ladeøkt vil være på om lag 15 minutter.

For kort tid siden annonserte Tesla betydelige vekstambisjoner for Supercharger-nettverket i 2021, og i Norge planlegger de å åpne over 30 nye Supercharger-stasjoner i inneværende år.

Prøve seg frem i byene

Supercharger-nettverket skal også utvides til noen bykjerner og urbane områder. City Supercharging-programmet er en prøveordning for å se om Supercharging kan være en del av løsningen som gjør det enklere å være elbileier i byene.

Supercharging er rimeligere enn å lade hos andre tilbydere av hurtig- og lynlading, samt vesentlig billigere enn å fylle drivstoff på fossilbiler.

Senere i år kommer denne til Norge: Tesla Model Y er ventet å bli en ny bestselger.

Her skal Tesla bygge ut i 2021 Første kvartal: Gjøvik Molde Oslo - Sentrum P-hus

Skaidi

Skien

Alta Andre kvartal:

Arendal

Brekkvasselv

Hadeland

Gudvangen

Honningsvåg

Karasjok

Kautokeino

Ørnes

Reine

Røros

Søgne/Mandal

Tønsberg/Sandefjord Tredje kvartal: Åsane

Kløfta

Oslo øst - Lørenskog

Skedsmo

Stavanger

Trondheim

Voss sør

Fjerde kvartal: Ålgård

Bergen sentrum

Bodø

Fåvang

Treungen

Trysil

Vinjeøra

