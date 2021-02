Grovbakst med gresskarkjerner

Grove fiberboller med tørket frukt

Niste og turmat eller som tilbehør en kopp te eller sammen med ost. Egner seg godt til frysing. Tips: Nøtter kan byttes ut med gresskarkjerner og/eller solsikkekjerner. Deigen kan lages med kald væske, heves natten over, 7-8 timer.

Dette trenger du:

300 g kesam eller 3 dl kefir (fri for melk, kan erstattes med vann, havrefraiche eller soyarømme/yoghurt, melkefri yoghurt alternativ)

1 l skummetmelk eller vann

1 ss honning (kan sløyfes)

2 ss rapsolje til baking

1 pk tørrgjær

1 ts salt

1 ts kardemomme

800-900 g fiberbakst, eventuelt grovbakstmel

3 dl havrekli

2 dl hvetekli (kruskakli)

1 dl linfrø eller solsikkekjerner

2-3 dl tørket frukt, hakket fiken/aprikoser, svisker, rosiner i biter

1-1 ½ dl hakkede valnøtter/hasselnøtter (kan erstattes med like deler gresskarkjerner og solsikkekjerner)

Slik gjør du:

Varm kesam, melk/vann, rapsolje og honning til fingervarmt. Begynn med 800 g fiber/grovbakst mel. Bland sammen resten av melet, tørrgjær, salt, kardemomme, grovhakket tørket frukt og nøtter. Tilsett i den fingervarme væsken og elt/rør sammen for hånd i ca. 5 minutter, i kjøkkenmaskin ca. 3 minutter. Deigen skal være løs og klissete. Deigen trenger ikke forheves.

Bruk to skjeer, form deigen til boller og legg på et bakepapirkledd stekebrett. Etterhev under klede i ca. 1 1/2 time og stek på midterste rille i varm stekeovn 225 grader i 12-15 minutter. (Steketid avhengig av hvor store bollene er) Avkjøl på rist. Egner seg godt til frysing.

Glutenfrie grove boller uten, egg ,melk, gjær og nøtter

Egner seg godt til frysing. Diabetes sløyf tørket frukt og bruk litt mer av de andre ingrediensene.

Dette trenger du:

4 dl glutenfrie havregryn

2 dl solsikkekjerner

1 dl gresskarkjerner

1 dl knuste linfrø, kan bruke hele også

1 dl hakkede tørkede aprikoser

1 dl rosiner

3 ss chiafrø

3 ss fiberhusk

1 ts natron

2 ts bakepulver

½ ts salt

Hvis du ønsker bollene litt søtere, tilsett 1 ss honning

5 dl kefir, yoghurt, eventuelt soyayoghurt

1 ½ ss rapsolje til baking

Slik gjør du:

Bland sammen det tørre. Bland sammen det våte og rør inn i det tørre. Bland godt sammen til en litt klissete deig. La deigen stå å sette seg i 10-15 minutter. Bruk to skjeer (dyppet i vann), form deigen til boller og legg på et bakepapirkledd stekebrett. Stek i varm stekeovn, 225 grader i 12-15 minutter. Avkjøl på rist.

Brytebrød med gresskarkjerner

2 dl kulturmelk/yoghurt naturell

4 dl vann

Eventuelt 1 egg kan erstattes med ½ -1 dl vann/yoghurt

1 pk gjær (fersk eller tørr gjær)

3 ss rapsolje til baking

Eventuelt 1-2 ts honning

1 ts salt

Ca. 350 g sammalt hvete, grov

700-800 g hvetemel

1 dl havregryn

1 dl linfrø

Gresskarkjerner

Slik gjør du:

Denne deigen kan med fordel eltes i en kjøkkenmaskin. Varm væsken til den er fingervarm. Bland alt det tørre i en bakebolle, smuldre i gjæren. Hell den lunkne væsken og elt til du får en glatt, myk og smidig, ikke for fast deig, som slipper bakebollen. Dekk bakebollen med plast eller et klede og la deigen heve til dobbel størrelse.

Fordel/klapp deigen ut i en bakepapirkledd langpanne ca. 30x40 cm. Bruk en bakespatel og del opp i firkantede rundstykker. Dryss over gresskarkjerner. Dekk med et klede, og la etterheve i 30-40 minutter. Stek midt i varm ovn 225 grader i 12-15 minutter. Avkjøl på rist. Avkjøl helt før de legges i pose. Egner seg godt til frysing.