Støres fergeløfte: Vil ikke lenger garantere å halvere billettprisene på alle ferger

Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran har i snart to uker lovet at partiet skal halvere billettprisen på fergene i Norge hvis de vinner valget, men nå sier Støre til TV 2 at løftet ikke gjelder alle fergebilletter i hele landet.