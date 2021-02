Avslører sannheten om Farmen kjendis-mysteriet

Da kokosmasse som skulle brukes i et ukesoppdrag på Farmen kjendis plutselig hadde fått rosa farge, mistenkte noen sabotasje. Nå kan sannheten ha blitt brakt på bordet.

Det har skjedd flere uforklarlige hendelser i årets sesong av Farmen kjendis. Blant annet har det versert rykter om spøkelser på storbonde-loftet, som gjorde at flere deltakere kviet seg for å sove der.

I onsdagens episode skjer en ny mystisk hendelse på Lundereid gård.

Et av ukens oppdrag er å lage skoleboller med kokos, som skal deles ut til publikum når deltakerne skal holde sirkus på gården.

Timer før gjestene kommer, oppdager plutselig influenser Anniken Jørgensen (25) og idrettsutøver Kine Olsen (26) at kokosmassen som sistnevnte hadde raspet kvelden i forveien nå har fått flere rosa flekker.

Se video av når deltakerne oppdager den rosa kokosen øverst i saken.

SIRKUS: Et av ukesoppdragene var å arrangere sirkus, hvor det skulle serveres skoleboller med melis og kokos på. Her er deltakerne i aksjon med forestillingen. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Prøvd å sabotere

Flere av deltakerne, deriblant ukens storbonde Sølje Bergman (45) og komiker Terje Sporsem (44), får også se kokosen, men ingen skjønner tilsynelatende helt hva som har skjedd.

Dermed oppstår raskt spekulasjoner og mistanker.

– Jeg husker at vi tenkte «Oi shit, kan noen ha prøvd å sabotere ukesoppdraget?», så vi drev og undersøkte denne kokosen og ble veldig frustrerte over dette. Vi hadde jo ikke noen mulighet til å sjekke om den kunne bli rosa, og det som var rart var at kokosen som hadde stått i kjelleren ikke var rosa, mens den fra bakstehuset var det, forteller Olsen til TV 2 i etterkant av innspillingen.

Flere av deltakerne hadde tidligere jobbet med rødmaling i forbindelse med noen skilt som skulle lages til sirkuset. Teorien til Bergman, Jørgensen og Olsen var derfor at noen med maling på hendene kunne ha tatt i kokosen, og at den dermed hadde blitt rosa av dette.

RØDMALING: Flere av deltakerne hadde jobbet med å male et skilt til oppgaven med å arrangere sirkus. Plutselig ble malingen gjenstand for spekulasjoner. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Etter å ha testet med rødmaling selv, ble de enda mer sikre.

– Vi tok litt av den hvite kokosen og blandet med litt av den rødmalingen for å sjekke, og det så veldig likt ut. Det så veldig ut som et sånt malingslag, forteller Olsen.

Kan bli rosa

Kokosmysteriet ble aldri oppklart i løpet av perioden inne på gården, men i etterkant har det vist seg å kunne ha en ganske uskyldig forklaring.

Kommunikasjonsdirektør i Bama, Pia Gulbrandsen, forteller nemlig at det kan være flere årsaker til at kokoskjøtt kan få rosa farge.

– Kokosnøtt inneholder et enzym som kan skape rosa farge når kokoskjøttet kommer i kontakt med luft. Den rosa fargen kan også skyldes at kokosnøtten er høstet veldig tidlig og lagret lenge, sier Gulbrandsen.

ROSA: Deltakerne stusset veldig over at deler av kokosen hadde fått rosa farge. I etterkant kan det vise seg å ha vært en helt naturlig årsak.

Ikke farlig

Kommunikasjonsdirektøren innrømmer at Bama svært sjelden får henvendelser om rosa kokosnøtter. Hun har derimot en betryggende beskjed til forbrukere som måtte komme over tilfellet.

– Vi har fått gjennomført tester på rosa kokoskjøtt, og det er helt trygt å spise, forteller Gulbrandsen.

Hun presiserer samtidig at den beste måten å oppbevare frukten er å unngå for høy varme.

– Kokosnøtt kan i kortere perioder oppbevares mørkt ved 10 grader. For lagring over lengre tid bør temperaturen ligge på 2 til 4 grader, sier kommunikasjonsdirektøren.

Fortsatt usikker på årsak

FLERE SCENARIOER: Idrettsutøver Kine Olsen innrømmer at hun har sett for seg flere scenarioer om hva som skjedde med den rosa kokosen. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Olsen forteller at noe av det første hun gjorde da hun kom ut fra gården var å «google» om kokos kunne bli rosa. I ettertid har hun også gått bort fra sabotasje-tanken.

– Jeg ser selvfølgelig i ettertid at det er det åpenbart ikke. Hvis man skulle sabotere oppdraget, så spiser man heller bollene, ødelegger sirkuset eller geværet. Ikke mal kokosen rosa, det er kanskje det siste jeg ville gjort da, ler Olsen.

Selv om mysteriet i etterkant viste seg å kunne ha en naturlig forklaring, tror 26-åringen fremdeles at fargen skyldes maling.

– Jeg tror fortsatt den dag i dag, når jeg har fått alt på avstand og fordøyet hele Farmen kjendis, at det som har skjedd er at noen, som egentlig ikke er ute etter å gjøre noe galt, har holdt på med malingssaker, gått innom bakstehuset, funnet kokos, falt for fristelsen og tatt en hånd med kokos og spist selv, mener Olsen og legger til:

– Etterpå turte de nok ikke å si at det var dem fordi vi var så opptatt av det og virket kanskje litt hissige. Men jeg tror helt ærlig at det er det som har skjedd.

Hun understreker at hun ikke blir sur på noen dersom de står frem med en innrømmelse.

– Underlig teori

26-åringen nevner blant andre komiker Espen Thoresen (62) og kunstner Öde Spildo Nerdrum (25) blant de hun mistenker at kan ha forsynt seg av kokosskålen med malingsfingre.

Thoresen mener derimot at han ikke har rørt malingen i første omgang, og han avviser å ha prøvesmakt.

– Det vet jeg ingenting om. Jeg hadde ikke vært med og malt det skiltet, så det har jeg ingen formening om. Det høres jo litt rart ut, men jeg vet ikke, sier Thoresen til TV 2 når han blir informert om Olsens idé.

Nerdrum stiller seg spørrende til teorien, og viser til egen erfaring med maling som kunstner.

– Det er en underlig teori. Det er jo sånn med rødmaling, at hvis man først får det på seg, så kommer det overalt. Da er det litt som rødt og blått. Og det vet jeg som maler, at hvis du får det på deg, så havner det overalt, både på klær og ting, så det merker man ganske fort, sier han.

25-åringen avviser å ha rørt søtsakene, og synes samtidig det er en merkelig ting å gjøre.

– Jeg vet ikke hvem som kan ha forsynt seg av den kokosen, for min egen del så var jeg ikke så opptatt av kokos, så jeg tok ingenting, forteller Nerdrum og legger til:

IKKE MALING: Kunstner Öde Spildo Nerdrum tror ikke den rosa kokosen skyldtes maling.

– Hvis man har rødmaling på hendene så er det litt underlig å forsyne seg av kokos. Så det høres veldig rart ut.

Olsen tilføyer at hun er enig med Nerdrum i at malingsteorien ikke er helt vanntett, ettersom det ikke ble oppdaget noen malingsflekker andre steder.

Skolebrødene ble til slutt servert uten rosa kokos, da den kokosen som hadde blitt oppbevart i kjelleren var nok. I søndagens episode av Farmen kjendis får man se om ukesoppdraget blir godkjent.

