Her kan du slå av en prat med Elon Musk og Opera Winfrey

Appen, som er på «alles» lepper om dagen, har over fem millioner nedlastninger, men bare 600.000 brukere har tilgang til å bruke den. For å få tilgang til å bruke den, må du nemlig bli invitert av noen andre først.

Når du får tilgang, får du utdelt to invitasjoner som du kan gi videre til noen andre.

Blant dem som har fått tilgang til å bruke appen, er kjente personer som Tesla-grunnlegger Elon Musk og andre toneangivende amerikanske kjendiser. Dette har bidratt til en enorm hype verden rundt.

Siden appen ble lansert av de amerikanske gründerne Paul Davison og Rohan Seth i april i fjor, har verdien og populariteten bare gått en vei.

Én milliard dollar

På under ett år har appen Clubhouse blitt verdsatt til én milliard dollar, ifølge det amerikanske nyhetsmediet, Axios.

På den tiden har appen gått fra å bli brukt som diskusjonsforum for økonomer til å bli brukt til speed-dating, kunst-fremførelser, politiske diskusjoner og av kjendiser.

Men hva er det egentlig, og er det hypen verd?

TV 2 har snakket med sosiale medier-ekspertene Ståle Lindblad og Astrid Valen-Utvik.

Lindblad jobber blant annet med å hjelpe bedrifter og virksomheter med forretningsutvikling og sosiale medier. Han er selv bruker av appen.

— Kort fortalt er det en app der du kan gå inn i ulike rom og prate med andre mennesker, eller høre på andre som snakker sammen. Det er litt som Twitter, bare med lyd, sier han.

MIDLERTIDIG: Sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad mener hypen ved Iphone-appen kommer til å avta etter hvert når hverdagen går tilbake til det normale. Foto: Ståle Lindblad

Hvem som helst kan delta

I appen kan hvem som helst delta i samtaler med kjendiser eller fagfolk, og det er nok mye av grunnen til at appen har blitt så ettertraktet å få fingrene i, skal vi tro eksperten.

Clubhouse-brukerne kan starte et eget «samtalerom», der du får tre valgmuligheter:

Social: Bare de du følger kan se og delta i samtalen

Bare de du følger kan se og delta i samtalen Open: Åpent for at alle som ønsker kan delta

Åpent for at alle som ønsker kan delta Closed: Kun de du inviterer kan delta i privat samtale

– Alt skjer i sanntid. Du kan ikke høre på noe som har skjedd tidligere. Så der skiller den seg litt radio og podcast, sier han.

Timingen har trolig vært veldig god under pandemien. Det er en sosial app hvor man kan prate med folk uten å møte dem.

– Men blir ikke det litt som appene Teams og Zoom?

– Jo, den lukkede delen er veldig likt Zoom og Teams. Forskjellen er at du kan stikke innom lukkede rom. Du kan treffe mange nye mennesker og delta i faglige diskusjoner, sier han, og legger til:

— Du kan også følge mennesker og «Clubs», som er tilsvarende grupper på Facebook. På den måten kan du følge med i samtaler om temaer du er interessert i.

– Skiller seg ut

Rådgiver i sosiale medier, Astrid Valen-Utvik, mener imidlertid appen skiller seg ut og åpner for spennende muligheter og en nærhet, der man kan høre stemmene til hverandre.

– Den minner veldig lite om Zoom og Teams. Veldig mange kommenterer at dette oppleves som mer ordentlige samtaler. Noe av det helt vesentlige her, er at det er et rom hvor det spres informasjon, humor, glede og viktige diskusjoner om hva som helst, sier hun.

SKILLER SEG UT: Sosiale medier-rådgiver, Astrid Valen-Utvik, mener appen skiller seg ut og kan bli like stor som Twitter. Foto: Lene Elisabeth Eide

Valen-Utvik liker spesielt godt at den er omfangsrik, og at man kan få informasjon og kunnskap fra store personer i utlandet, samtidig som man kan dele av egen kunnskap.

Arrangerer foredrag

Appen blir også brukt til å arrangere foredrag innenfor ulike fagfelt.

– Det kan høres kaotisk å gå inn i et rom med tusenvis av andre. Hvordan løses dette?

— Hvis du for eksempel følger Elon Musk, vil du få varsel når han inviterer til samtale. I slike åpne rom vil det være noen som er «på scenen» og har ordet, mens resten må rekke opp en hånd og be om å få snakke. Dette har de ulike moderatorer som styrer, sier Lindblad.

Ifølge Lindblad har høy kjendisfaktor vært en viktig del av markedsføringsstrategien til Clubhouse.

I appen kan man møte på kjendiser som Oprah Winfrey, Kevin Hart, Ashton Kutcher, Drake, Chris Rock — og ja, Elon Musk.

Etter at Elon Musk nylig avholdt en livesamtale i appen, økte antall brukere fra tre til fem millioner på bare ti dager, ifølge Bloomberg.

Uenige om hypen vil vare

– Flere lignende apper har opplevd en enorm vekst, for deretter å miste hype. Hva tror du vil skje med denne appen?

— Jeg tror ikke hypen kommer til å vare. Det er veldig lite på Clubhouse du ikke kan få til på andre måter. Jeg tror at Clubhouse blir prioritert bort etter pandemien for da kan man snakke på andre måter, sier Ståle Lindblad.

Han sier at appen krever mye tid, og ikke er som Instagram og Facebook hvor du bare kan gå inn og ut av appene.

TIDKREVENDE: Appen krever at du er til stede i samtalen når det skjer, og du kan ikke spille av en samtale på nytt senere. Foto: Mark Schiefelbein

– Jeg er helt, helt uenig. Jeg skjønner det er fort å tenke det. Det kommer nye ting å forholde seg til hele tiden, og det kan bli litt nisjepreget, sier Utvik, og legger til:

– Denne plattformen har definitivt tilført noe nytt. Helt ny måte å tenke på å kommunisere på. Det er helt fantastisk timet med korona, fordi man kan da være en viss form for sosial. Men jeg er overbevist om at denne plattformen vil beholde sin gyldighet også etter at vi kan bevege oss mer rundt og være sammen på andre måter også.

Steg med 50 prosent

Ståle Lindblad sammenligner hypen i appen med appen OnlyFans, som er en app der man kan tjene penger på lettkledde eller nakenbilder av seg selv. Denne ble raskt populær da kjendiser begynte å bruke den.

— Så fort noen kjendiser bruker appen, tar det helt av, sier han.

Han forteller at da gründer og Tesla-grunnlegger Elon Musk dukket opp i appen, steg aksjen til teknologiselskapet bak appen med 50 prosent.

– Hva må til for at en app blir værende?

– Hvis de skal klare å ta opp oppmerksomheten til folk, må de tilføre noe nytt vi ikke har fra før, sier han.

Noe av grunnen til at Instagram og Snapchat ble så store, sier Lindblad er fordi de gjorde nettopp det.

– Instagram gjorde bildene finere å se på enn på Facebook, mens Snapchat fikk fotfeste fordi bildene og videoene bare var tilgjengelig en kort periode.

Heller ikke Valen-Utvik tror den blir like stor som Facebook, men hun tror den relativt fort kan bli på størrelse med Twitter.

– Den har potensiale til å bli virkelig stor, og kanskje gå forbi Twitter, nettopp fordi Clubhouse som plattform tilfører noe helt nytt, sier hun.

Fått mye kritikk

Appen har også mottatt mye kritikk for ikke å ha moderering i appen, noe som har ført til rasisme, antisemittisme og trakassering.

Allerede i fjor sommer sa gründerne bak appen at de jobbet med å løse problemet, men ifølge Ståle Lindblad er det lite som tyder på at det har skjedd ennå.