Den nye England-vinen: – Umulig å velge hvem av dem som skal spille

James Maddison, Jack Grealish, Phil Foden og Mason Mount.

Fire av engelsk fotballs mest lovende unge fotballspillere, og etter hvert fire av de aller viktigste bidragsyterne på sine respektive lag i Premier League.

Felles for dem alle er den offensive skaperkraften, den ungdommelige frekkheten og - kanskje mest iøyenfallende av alt - det engelske passet.

I sommerens EM-sluttspill skal det mye til for at Gareth Southgate finner plass til veldig mange av dem i en og samme startoppstilling, og TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er ikke misunnelig på den engelske landslagssjefens tøffe valg.

– Det er umulig å velge hvem av dem som skal spille. De har alle noen unike egenskaper som gjør at hver og en av dem forsvarer plassen, men jeg har vanskelig for å se at det blir mulighet for mer enn en eller maks to om gangen, sier hun.

I den engelske offensiven skal det nemlig også godt gjøres å komme utenom spillere som Harry Kane, Jadon Sancho, Raheem Sterling og Marcus Rashford, og det er også verdt å ha i bakhodet at den engelskmannen med flest scoringer i Premier League denne sesongen er Evertons Dominic Calvert-Lewin.

– Southgate har åpenbart store luksusproblemer når han skal bestemme seg her, og jeg forstår om det verker i hodet hans, men samtidig så er det bedre å ha det på den måten enn å lede et mannskap der talentene ikke er til stede, sier Gulbrandsen, og fortsetter:

– Disse fire ungguttene er noe av det mest spennende engelsk fotball har brakt frem på årevis, og man blir rett og slett glad av å se dem herje. Pasningsfoten, treffpunktet på ballen og blikket til Maddison, Grealishs evne til å føre ball, Fodens vanvittige balanse og Mounts enorme tilstedeværelse er offensive midtbanekvaliteter man får mann i munnen av å observere.

Denne helgen kan du se alle dem alle fire i aksjon:

Lørdag fra 13.00 Leicester-Liverpool , James Maddison (24 år)

, James Maddison (24 år) Lørdag fra 18.00, Man City-Tottenham , Phil Foden (20 år)

, Phil Foden (20 år) Lørdag fra 20.50, Brighton-Aston Villa , Jack Grealish (25 år)

, Jack Grealish (25 år) Mandag 21.00, Chelsea-Newcastle, Mason Mount (22 år)

Maddison: – Jeg spiller med et smil om munnen om dagen

Førstemann ut er Maddison, som sammen med sitt høytflyvende Leicester-lag møter regjerende mester Liverpool i den tidlige kampen lørdag. Seier der, vil gi revene seks poengs luke til Jürgen Klopp og co.

– Jeg spiller med et smil om munnen om dagen. Jeg har alltid likt å spille, men nå koser jeg meg skikkelig. Jeg bidrar regelmessig med både mål og målgivende, vi har en god posisjon på tabellen, vi er fortsatt med i Europa League og fortsatt med i FA Cupen, så det er mye å smile for, sier Maddison i et ferskt intervju med Premier Leagues egen TV-kanal denne uken.

24-åringen er klar på at drømmen om å representere sitt hjemland i sommerens EM-sluttspill er klokkeklar.

– Ja, det er et mål jeg ikke har noe behov for å skjule. Hvis jeg ikke hadde hatt mål av meg til å være en del av Englands landslagstropp, så ville det vært noe galt. Jeg har vokst opp i England, spilt meg gjennom ligasystemet…Den følelsen jeg fikk da jeg representerte landet mitt mot Montenegro var den aller beste. Jeg jobber hardt hver dag for å oppnå det igjen og jeg mener selv jeg er god nok til å fortjene en plass, sier midtbanevirtuosen.

Tall for alle kamper (Opta) PL 2020-21 M.Mount J.Grealish J.Maddison P.Foden B.Fernandes K.D.Bruyne Raphinha Kamper spilt 22 21 21 17 23 17 17 Minutter spilt 1797 1887 1475 1025 1929 1408 1261 Mål 3 6 6 5 13 3 4 Exp. Goals 2,79 4,52 2,55 3,13 10,87 7,48 3,06 Målgivende 3 10 5 3 9 10 4 Sjanser skapt 55 75 40 23 68 54 27 Sjanser sk., dødball 28 10 16 1 13 16 8 Fullførte driblinger 29 60 17 23 9 29 26

Tall pr. 90 minutt Premier League 2020-21 Mason Mount Jack Grealish James Maddison Phil Foden Bruno Fernandes Kevin De Bruyne Raphinha Sjanser skapt 2,8 3,6 2,4 2,0 3,2 3,5 1,9 Totalt antall ballføringer 14,8 22,5 12,4 13,7 12,0 16,7 13,8 Ballføringer over fem meter 7,8 13,5 5,7 8,4 7,1 11,3 7,6 Avstand løpt 10,7 9,6 10,1 11,5 11,5 11,3 11,1 Sprinter 16,6 15,8 5,7 21,0 14,0 16,6 26,1 Ballerobringer 1,2 0,52 0,37 0,88 0,79 0,45 0,79 Gjenvinning av ball siste tredel 0,50 1,1 0,43 0,70 0,75 1,2 0,57 Frispark fått 1,2 4,6 2,9 1,7 1,6 1,5 1,0

