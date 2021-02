Peter Madsen planla fengselsflukten i halvannet år

Livstidsdømte Peter Madsen sier at han planla flukten fra fengselet i halvannet år. Han fikk inspirasjon fra et tv-program og planla å rømme langt vekk.

Peter Madsen måtte tirsdag møte i retten. Han er tiltalt for å ha flyktet fra fengselet 20. oktober i fjor.

Under fluktforsøket tok Madsen fengselspsykologen som gissel med en pistollignende gjenstand. Han hadde også på seg et bombelignende belte.

Danske TV 2 skriver at Madsen skal ha planlagt flukten i halvannet år. I retten forklarer han at han fikk inspirasjon fra et tv-program.

– Skyldig

Madsen er også tiltalt vold mot offentlig tjenestemann, etter å ha tatt fengselspsykologen som gissel under flukten.

– Den siktede erkjenner seg skyldig i de oppleste forhold, sier forsvarer Anders Larsen.

Peter Madsen ble i 2018 dømt til livstid i fengsel for drapet på den svenske journalisten Kim Wall i 2017. Han ble også funnet skyldig i seksuell mishandling og likskjending.

Lagde pistol

I november 2019 fikk Madsen jobbe i fengselets verksted. På grunn av hans gode adferd fikk han mye frihet.

Madsen forklarer i retten at han begynte å fremstille en prototype av en pistol som han gjemte underveis for å ikke bli oppdaget. Han fikk inspirasjon fra programmet Mythbusters der det var gode bilder av pistoler.

Saken oppdateres.