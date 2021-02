Dette er et svært sjeldent syn: – Et eventyr

VIGRA (TV 2) Dette er et heller sjeldent syn. De siste ukene har det vært mulig å spenne på seg skia og gå på langrennstur i fjæresteinene på Nordvestlandet.

Bildet er fra Molnes, helt nord på øya Vigra i Giske kommune på Sunnmøre. For her er ikke folk akkurat bortskjemt med at snøen blir liggende veldig lenge.

IDYLL: Ove Haram nyter skituren på Vigra. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Hvis jeg ikke husker helt feil må vi tilbake til 1995 for å finne like mye snø og som har ligget like lenge. Det er helt magisk å kunne gå på ski helt nede i fjæresteinene og samtidig høre bølgeskvulp, sier Ove Haram.

Det er absolutt blått smøreføre i havgapet.

– Det er jo spesielt når du har havdønningene fra Atlanteren helt ved siden av og snø helt ned i sandstranda. Sjelden jeg går på skitur til et fyrtårn, sier Tom Erik Larsen.

STAKER UT KURSEN: Med fyrlykta i Naustavika på Vigra som kulisse legger Tom Erik Larsen ut på skitur. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Men heftig snøfall i slutten av januar kombinert med en lang kuldeperiode har satt Giske på kartet som vintersportssted.

– Vi tvilholder på tittelen som skiparadis og vintermekka så lenge som mulig, skratter ordfører Harry Valderhaug (KrF) når vi ringer ham for å snakke om den noe uvanlige aktiviteten på skifronten.

For det er ikke bare langrenn i fjæresteinene som hører til sjeldenheten. På Godøya i samme kommune står folk på randonee fra Godøyfjellet.

– Det er først gang jeg har kjørt rando ned her. Det er helt spesielt. Den kombinasjonen med fjell og hav er rent lykke, sier Trond Gran Andreassen til TV 2.

Han postet i går en video på Facebook-siden Toppturer i Nordvest der han suser ned i puddersnøen med havgapet som kulisse.

– Vanligvis forsvinner jo snøen her ganske umiddelbart. Nå er det fortsatt tørr og fin pudder, sier Andreassen.

Eventyr

Otto Skodje er full av begeistring der han skuer ut over havet.

– Det er helt eventyrlig bare å få stå opp til sol, komme seg ut, gå tur på ski og nyte utsikten. Det er helt fantastisk, sier Otto Skodje.

SKIFØRE: Otto Skodje trives på skitur med havet som nærmeste nabo i Giske kommune på Sunnmøre. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I tillegg er det kjørt opp skispor på fjellfotvegen på sørsiden av Godøya i samme kommune.

– Nå kommer folk strømmende fra hele distriktet for å oppleve den unike kombinasjonen snøaktivtet og havutsikt. Det er svært, svært sjeldent at vi får beholde snøen så lenge her ytterst i havgapet, sier ordfører Valderhaug.

Meteorologisk instiutt sin målestasjon på Vigra målte 8,7 minusgrader på det laveste i januar. Normaltemperaturen her ute på kysten i januar er 1,8 varmegrader.

Ut fra langtidsvarselet skal det holde seg rimelig kaldt ute på Nordvestlandet i en uke til.

– Sol og vinter på denne måte er bare herlig, sier Steinar Nerheim og Anne Britt Nerheim som vi treffer på Vigra.