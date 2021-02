Ruud videre i Australian Open etter storspill: – Mer eller mindre feilfri

Casper Ruud er videre til 2. runde i Australian Open etter 6-3, 6-3, 2-1 mot hjemmehåpet Jordan Thompson.

Nordmannen gjorde knapt feil og hadde full kontroll på motstanderen sin. Ruud brøt og gikk opp i 4-2 tidlig i første sett. Siden så han seg ikke tilbake. Tidlig i det tredje settet valgte Thompson å gi seg.

– Oppvisningstennis

22-åringen behersket det raske underlaget svært godt. Da han økte til 5-3 i andre sett, etter nok et imponerende servegame, så Thompson resignert ut.

– Han spiller med selvtillit nå, Ruud. Oppvisningstennis, konkluderte Eurosport-kommentator Christer Francke.

Ruud gjorde knapt feil og økte til 6-3. Med 2-0 i sett var veien tilbake lang for Thompson.

– Han er mer eller mindre feilfri, oppsummerte Francke.

Frustrert

Frustrasjonen bygget seg opp for det australske hjemmehåpet. Han ble behandlet for en vond skulder for tredje sett.

Ruud gjorde rent bord i egne servegame, noe som frustrerte Thompson. Han dundret tennisracketen i vantet tidlig i det tredje settet.

Til slutt ga Thompson seg på stillingen 2-1 til Ruud i tredje sett.