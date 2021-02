I dag kan Bergens byggeplasser bli stengt ned

I går ba byrådet sentrale myndigheter om at de tok en beslutning om å stenge alle større byggeplasser i Bergen.

Helse- og omsorgsdepartementet vurderte forespørselen, men landet på at en slik beslutning måtte byrådet i Bergen ta selv, dersom de ønsket det.

I går kveld kalte kommunen næringen inn til møter, for å diskutere konsekvenser av en eventuell nedstenging av alle byens større byggeplasser.

TV 2 får opplyst at byrådets beslutning skal tas i et møte som skjer i formiddag.

Etter planen skal beslutningen offentliggjøres på en pressekonferanse klokken 14.00.

– Taper hundrevis av millioner

Ifølge næringen selv vil en slik nedstenging får enorme økonomiske konsekvenser.

– Byggebransjen er en av de få bransjene som har holdt hjulene i gang. Det vil betyr mange hundre millioner kroner i tap, tusenvis av permitterte og også gå ut over lærlinger, sier Hans Martin Moxnes til E24. Han er regiondirektør for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Vestenfjeldske.

Restaurant-eier: – Forskjellsbehandling!

Det har vært høylytt diskusjon om den pågående nedstengingen av Bergen. Flere tilfeller av det muterte koronaviruset knyttes til to av byens byggeplasser. Det ble derfor besluttet at disse to byggeplassene måtte stenge ned.

DRIFTES: Noen hundre meter unna den nedstengte byggeplassen på Kronstad, var det full aktivitet, mandag. virusmutasjon Foto: Joachim Storvik / TV 2

De øvrige byggeplassene i byen har imidlertid fortsatt aktivitet som normalt.

Det er det flere som reagerer på.

FORTVILER: Tom Greni ved utestedet Ricks og Utsikten har engasjert seg i debatten om smitten ved byggeplassene. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Da vi hadde noen få tilfeller av smitte som ble knyttet til byens serveringssteder i fjor, måtte hele næringen stenge ned sånn, sier Tom Greni, og knipser høylytt med fingrene.

Han er daglig leder ved flere av byens mest populære serveringssteder.

– Dette er forskjellsbehandling, konkluderer han.

Kritiske restauranteiere

Allerede søndag kveld måtte alle serveringssteder i den såkalte ring 1-sonen stenge ned.

TV 2 har vært i kontakt med flere aktører i byens serveringsbransje. Alle de vi har snakket med reagerer på at næringslivet lokalt må stenge ned, når nesten all smitten som registreres i byen for tiden, knyttes til tilreisende.

REAGERER: Gründer Morten Tungesvik er en av flere som reagerer hvordan nedstengingen blir gjennomført Foto: Chris Ronald Hermansen

– Jeg synes de burde ha stengt grensen, sier Morten Tungesvik ved Bare Bergenske.

– Er det virkelig så mye lettere å stenge ned en restaurant enn det er å stenge ned en byggeplass, spør Frank Binner, daglig leder ved Fotballpuben.

Pressekonferansen som byrådet i Bergen holder kl. 14.00 kan du se på Nyhetskanalen tirsdag ettermiddag.