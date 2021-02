Tenåringsidol stod frem som skeiv – nå avslører hun hvem kjæresten er

Forrige måned stod YouTube-stjerne og danser Jojo Siwa (17) frem som skeiv på Instagram.

Deretter fortalte hun at hun har fått seg kjæreste.

ENDELIG 16: JoJo Siwa feirer 16-årsdagen sin i Hollywood 9. april i 2019. Foto: Amy Sussman/AP

– Jeg har den mest fantastiske, nydelige, perfekte og vakreste kjæresten i hele verden, sa hun til talkshowvert Jimmy Fallon (46) forrige uke.

– Det er ikke noe jeg skammer meg over, men jeg har ikke vist det til internett enda, fortsatte hun.

Nå avslører Siwa hvem denne kjæresten er.

I en hyllest på Instagram, har Nebraska-jenta lagt ut flere bilder av kjæresten, Kylie, for å markere at de har vært sammen i én måned.

Hun har også lagt ut en video hvor de to fremfører Justin Biebers (26) hit «As Long as You Love Me» og ler.

Falt for bestevennen

Dette skriver Siwa til sine 10,6 millioner Instagram-følgere:

«Etter å ha vært min bestevenn i over ett år, så kunne jeg fra 8. januar 2021 kalle dette eksepsjonelle mennesket for kjæresten min. Siden den gang har jeg vært på mitt aller lykkeligste».

Hyllesten fortsetter, og Siwa skriver at Kylie er det mest «kjærlige, støttende, lykkeligste, beskyttende og vakreste mennesket i verden».

Siwa, som Time i fjor kåret til et av verdens mest innflytelsesrike mennesker, avslutter med å si at hun elsker Kylie.

– Jeg elsker deg mer og mer hver dag, skriver stjernen, som egentlig heter Joelle Joanie Siwa.

– Beste følelsen i verden

Også Kylie har lagt ut et innlegg på Instagram:

– Forelsk deg i bestevennen din, folkens. Det er DEN BESTE følelsen i hele verden. Hurra for én måned med favorittmennesket mitt. Jeg elsker deg, sharky, skriver hun.

Siwa har også lagt ut en video til sine 32,5 millioner følgere på TikTok, hvor hun og Kylie holder rundt hverandre.

– Jeg gjorde det! Mitt menneske. Det har nå gått én måned siden min bestevenn spurte meg om jeg ville være kjæresten hennes, og det har vært den beste måneden noensinne. Jeg elsker deg, skriver hun.

Vet ikke svaret selv

Da Siwa kom ut av skapet, fortalte hun at hun ikke ønsker å definere legningen sin.

– Jeg vet ikke svaret selv. Jeg synes mennesker er veldig bra og utrolige. Akkurat nå er jeg superglad og vil dele alt med verden, men jeg vil også holde ting i livet mitt privat til de er klare for å bli delt med offentligheten, sa hun.

BARNESTJERNE: Jojo Siwa promoterer sin kommende D.R.E.A.M-turné i New York i 2018. Foto: Noam Galai/AP

Fra reality til internettfenomen

Jojo Siwa gjorde braksuksess etter at hun deltok i realityprogrammet «Dance Moms», for så å bli YouTube- og TikTok-stjerne og artist.

Fra august til november 2020 var Jojo Siwa sammen med TikTok-stjernen Mark Bontempo (19).

– Hvis jeg mistet alt jeg har bygget opp fordi jeg er meg selv og fordi jeg elsker den jeg vil elske, vil jeg ikke ha det, sa Jojo Siwa i intervjuet med Jimmy Fallon forrige uke.