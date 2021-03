«Ved vedvarende høyt fravær har skolen meldeplikt til barnevernet»: – Ordlyden er uheldig

Foreldre med barn som lider av skolevegring eller annen sykdom opplever å bli meldt til barnevernet uten at det foreligger mistanke om alvorlig omsorgssvikt, at barnet blir mishandlet, eller at et barn vil bli utnyttet til menneskehandel. I strid med lovverket, sier barnerettsadvokat.

– Vi har en strøm av slike saker, sier barnerettsadvokat Thea Totland til TV 2.

Hun er daglig leder i Barneadvokatene, og er godt kjent med at foreldre blir meldt til barnevernet når barnet har høyt skolefravær.

De siste to årene har de hatt rundt 100 saker hvor det er sendt bekymringsmeldinger fra offentlige ansatte til barnevernet - fordi et barn er mye borte fra skolen.

Skoler misforstår

Totland mener høyt skolefravær kan være knyttet til angst, mobbing eller ulike diagnoser.

ERFARER: Barnerettsadvokat, Thea Totland, ser mange saker der skolesystemet bryter taushetsplikten. Foto: Privat

– Vi ser at barn vegrer seg for å dra på skolen fordi de opplever det som utrygt der – ikke fordi de ikke har det bra hjemme, sier advokaten.

Totlands erfaring er at skoler kan misforstå lovverket, og at høyt skolefravær i seg selv ikke er god nok grunn til å sende bekymringsmelding.

Hun sier også at foreldre med barn med diagnoser ofte opplever å bli meldt til barnevernet.

Advokaten tror deler av årsaken kan være at foreldrene stiller krav til skolen om tilrettelagt undervisning for barnet, og at skolen oppfatter foreldrene som «krevende» å samarbeide med.

– Når det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt eller vold i hjemmet, bryter skolen taushetsplikten når de sender bekymringsmelding til barnevernet, sier hun.

Starten på et mareritt

Ifølge Utdanningsnytt var omkring 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen borte fra skolen i minst én måned i 2018.

«Karoline» er mor til et av de barna.

– Det er noe av det mest forferdelige vi har opplevd, sier hun.

TV 2 kjenner «Karolines» identitet, men har av hensyn til barnet valgt å anonymisere familien.

De beskriver datteren, som går på grunnskolen, som ei glad og arbeidsom jente, som trives med vennene sine. De første årene på skolen skulle vise seg å bli svært tøffe. Datteren motsatte seg flere ganger da hun skulle kjøres på skolen.

– Vi var tidlig ute med å opprette dialog med skolen, for å få råd og hjelp til hvordan vi kunne løse skolevegringen, sier Karoline.

TV 2 har forsøkt å be om en kommentar fra rektor ved skolen, men vedkommende ønsker ikke å kommentere saken.

VILLE IKKE DRA: Datteren slet de første årene med å komme seg på skolen på grunn av sykdom og fordi hun gruet seg. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Frode Sunde / TV 2

I et møtereferat TV 2 har fått tilgang til fremkommer det at foreldrene allerede i starten opplevde at skolen ikke var lydhør for deres bekymring rundt datterens skolevegring.

Ifølge referatet beklaget skolen dette på et tidlig tidspunkt i kommunikasjonen, og uttalte samtidig at de har lært av det, og forklart at det ikke var slik skolen ønsket det skulle bli.

«Vi burde handlet raskere, og vi gjorde feil», heter det i referatet.

GRUET SEG: Datteren har tegnet flere tegninger i løpet av tiden hun gruet seg for å dra på skolen. Her viser hun hvordan hun har hatt det. Foto: Privat

Fraværet øker

Etter en periode med skolevegring ble datteren også kronisk syk, og fraværet økte. Mor og datter var jevnlig hos legen, og hadde dokumentert fravær for de dagene datteren var borte.

Da datteren skulle starte på neste skoletrinn, ble sykdommen forverret.

Det var også vanskelig å få datteren på skolen de dagene sykdommen ikke satte henne ut.

– Det eneste vi ønsket var å bli hørt rundt utfordringene vi hadde, og forståelse rundt sykdommen, sier Karoline opprørt.

– Opplevde det som en trussel

Samarbeidet mellom skole og hjem har siden starten av skolevegringen og gjennom sykdomsforløpet til datteren vært svært betent, forteller Karoline.

– Tilliten til skolen var på det tidspunktet ikke-eksisterende. Hele situasjonen opplevdes som en kamp for å bli forstått, sier hun.

Les kommunens svar lenger ned i saken.

På grunn av foreldrenes manglende tillit til skolen, og at datteren var syk, valgte de å holde henne hjemme.

Én dag mottok Karoline og mannen et brev fra oppvekstkontoret i kommunen, som skrev at de så seg nødt til å vurdere en oppmelding til barnevernet dersom barnet ikke var tilbake på skolen innen to dager.

Oppvekstkontoret mente at det ikke var grunnlag for å holde datteren hjemme.

Alternativt kunne foreldrene klage inn saken til Statsforvalteren, da kommunen ikke kom til å etterkomme kravene foreldrene stilte rundt datterens behov.

VISSTE IKKE: Foreldrene ble aldri informert om hva barnevernet kunne hjelpe til med i deres situasjon. ILLUSTRASJONSFOTO: Frode Sunde / TV 2

– Vi opplevde det som en trussel. Ungen vår lå rett ut på sofaen og var syk. Vi hadde ikke mulighet til å få henne tilbake. Vi følte ikke at det var trygt for henne å være på skolen heller, sier Karoline.

Foreldrene følte seg presset, og skrev selv, i kampens hete, at de anbefalte oppvekstkontoret å koble på barnevernet.

– Dere ønsket å koble på barnevernet selv?

– Nei, vi følte oss presset. Vi trodde barnevernet kunne bistå med møteplanlegging og hjelp til samarbeidet med skolen, men vi trodde aldri at vi skulle bli meldt uten at det ble drøftet med oss i forkant, sier hun.

Foreldrene sier de ikke ble opplyst om at det ble sendt en konkret bekymringsmelding.

Foreldres verste mareritt

– Vi fikk fullstendig sjokk. Det er foreldres verste mareritt å få et sånt brev, sier Karoline om bekymringsmeldingen som kom på kopi fra kommunen.

Oppvekstsjefen i kommunen, med støtte fra skolen, sendte bekymringsmelding på bakgrunn av høyt skolefravær, og at foreldrene brukte datteren som et virkemiddel i en sak som handlet om dem selv.

Bekymringen bunnet også i om foreldrene klarte å skille på egne opplevelser av skolen, og datterens følelser knyttet til det å være elev ved skolen.

Ifølge bekymringsmeldingen TV 2 har sett, fremkommer det verken at datteren holdes hjemme på grunn av sykdom, eller at de er bekymret for omsorgen i hjemmet.

Det til tross for at ifølge foreldrene kunne dokumentere sykdomsfraværet.

På bakgrunn av bekymringsmeldingen besluttet barnevernet å opprette en undersøkelsessak.

Skolen skulle ikke meldt

I tre måneder var barnevernet inne i saken, før de til slutt bestemte å henlegge saken.

Av henleggelsen fremkommer det at dette ikke burde vært en konfliktsak eller en barnevernssak.

«Hun skal ifølge lege ha mye hvile, og derfor er fraværet begrunnet av fastlege. På bakgrunn av dette faller meldingsgrunnlaget bort, og det er hovedårsaken til at saken henlegges», heter det i henleggelsen.

Videre står det at barneverntjenesten ser en omfattende innsats og oppfølging fra foreldrenes side rundt datteren.

TUNGE ÅR: Det har vært mange belastende år for foreldrene. ILLUSTRASJONSFOTO: Frode Sunde / TV 2

Karoline forteller at det har vært en stor belastning. Hun føler seg mistenkeliggjort som forelder.

– Man blir jo livredd i en sånn situasjon. Det var innmari spesielt å få en bekreftelse på at vi hadde gode omsorgsevner – vi har jo aldri vært i tvil om det. Det eneste vi vil er jo at datteren vår skal få den hjelpen hun trenger og har rett på, sier moren.

Fraværsrutiner endres

Etter henleggelsen klaget Karoline til skolen på at datteren ikke kunne få tilpasset opplæring.

Rektoren svarte da at skolen var bekymret for elevens høye fravær.

«Ved vedvarende høyt fravær har skolen meldeplikt til barnevernet», skriver rektoren videre.

Da kobler Karoline inn Statsforvalteren.

Statsforvalteren ber om en redegjørelse fra kommunen om meldeplikt til barnevernet.

SAVNET FORSTÅELSE: Karoline har over flere år savnet forståelse rundt datterens skolevegring og sykdom. ILLUSTRASJONSFOTO: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«Skolefravær kan ha mange årsaker, men en praksis om at skolene i alle saker om høyt fravær melder bekymring til barneverntjenesten vil være i strid med opplæringsloven §15-3», skriver Statsforvalteren.

I svaret fra kommunen til Statsforvalteren skriver de at kommunen ikke har en praksis om bekymringsmeldinger til barnevernet i alle skolefraværssaker.

«Ordlyden som er brukt i brevet til disse foreldrene er uheldig, og gjenspeiler på ingen måte kommunens praksis på dette området.

Skoleeier vil gjennomgå temaet med skolene slik at denne type formuleringer ikke forekommer igjen», avsluttes det med i svaret.

– Det er helt utrolig at kommunen og skolen sier imot seg selv, sier Karoline.

Statsforvalteren skriver i sitt sluttsvar at de legger til grunn at kommunen følger opp skolene, slik at det i fremtiden ikke er grunn til å tvile på at det gjøres en konkret vurdering av årsakene til elevens fravær.

De mener også at kommunen har gitt en tilstrekkelig redegjørelse for sine rutiner og praksis i skolefraværssaker.

Blir sett og forstått

Etter flere år med konflikt med skolen, bestemmer Karoline seg for at datteren skal bytte skole.

Nå er datteren tilbake på skolen for fullt, og stortrives.

Karoline sier de har vært heldige som har fått datteren tilbake på skolen, og at hun vet om mange som faller utenfor på grunn av skolevegring og sykdom.

FARGERIKE TEGNINGER: Nå bruker datteren mange farger når hun fargelegger på familiens iPad. Foto: Privat

– Vi får mer forståelse rundt sykdommen hennes, og at skolehverdagen blir godt tilrettelagt for henne, sier Karoline gledelig.

– Hva er det som tærer på mest i en sånn situasjon?

– At skolen ikke forstår at det må tilrettelegges for å få barnet gradvis tilbake. Nå har vi mennesker som forstår og ser behovene hennes, sier hun.

Mener de har tilrettelagt

Oppvekstsjefen i den gjeldende kommunen synes saken er trist. Han sier at skolen og kommunen har gjort alt i sin makt for å tilrettelegge for barnet.

Han mener foreldrenes oppfølging av saken har vært utfordrende.

– Vi har fått medhold fra Statsforvalteren om at vi har oppfylt aktivitetsplikten. Da har vi fått medhold i at vi har sørget for at barnet har det bra på skolen, sier han.

Ifølge foreldrene holdt de datteren hjemme fra skolen fordi hun var syk, og fordi de ikke hadde tillit til skolen.

Oppvekstsjefen mener det er brudd på opplæringsloven ved å holde barnet hjemme når foreldrene ikke har tillit til skolen, og at kommunen derfor hadde to alternativer: politianmeldelse eller bekymringsmelding til barnevernet.

– Foreldrene tok initiativ

Ifølge oppvekstsjefen har de ansatte opplysningsplikt når de er usikre på omsorgsbehovet i hjemmet. Han mener de gjorde rett i å sende bekymringsmeldingen til barnevernet, og at foreldrene selv tok initiativ til å koble på barnevernstjenesten.

– Foreldre kan meldes til barnevernet når det er en konkret bekymring om alvorlig omsorgssvikt eller vold i hjemmet. Er det tilfelle i denne saken?

– Vi var bekymret for opplæringen til eleven.

– Har dere vært bekymret for omsorgen?

– Vi var bekymret for opplæringen, som er en del av omsorgen, sier han.

Oppvekstsjefen understreker at det var foreldrenes ønske om å koble på barnevernet, og ønsker ikke å kommentere hva kommunen kunne gjort annerledes for at foreldrene ikke skulle oppleve meldingen som et sjokk.

Han er imidlertid ikke kjent med henleggelsen til barnevernet, og kan ikke kommentere den noe ytterligere. Han mener at sykdomsfraværet til datteren ikke var dokumentert.

– Det viktigste er at hun kom tilbake til skolen, så da har vi oppnådd det vi ville, sier han.

Oppvekstsjefen har ingen kommentarer til hvorfor foreldrene ikke føler seg forstått, annet enn at kommunen har prøvd å legge til rette for datteren deres.

– Vi har stilt alle ressursene vi har til rådighet. Vi har bemannet opp og brukt all ekspertisen vår for å gjøre det bra for eleven, sier han.

– Hvilke tiltak har skolen som er rettet mot barn med skolevegring?

– Vi har en egen veileder som vi følger når elever begynner å få høyt fravær. Den er veldig tydelig på hva vi skal gjøre. Da har vi en god dialog med hjemmet om hvordan vi skal jobbe sammen, og god relasjonsbygging på skolen, sier han og viser til veilederen.

Hvor ligger bekymringen?

Bente Ohnstad er professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, og har skrevet boken «Meldeplikt til barnevernet - er det nok å være bekymret?».

RESSURSBRUK: Professor, Bente Ohnstad, mener at ressursene barneverntjenesten bruker på grunnløse meldinger burde brukes på langt viktigere saker. Foto: Høgskolen i Innlandet

Ohnstad er godt kjent med problematikken, og erfarer at dette rammer hundrevis av familier på kryss og tvers av landet.

Hun ser tilfeller av trusler fra skolens side, og foreldre som urettmessig blir meldt til barnevernet.

I 2019 mottok barnevernstjenesten 57 988 meldinger for 50 075 barn under 18 år. I 2008 gikk de gjennom 37 270 meldinger, ifølge Bufdir.

Ohnstad erfarer at både høyt skolefravær har utløst bekymringsmeldinger, men også når foreldre stiller krav til skolen.

– Foreldrene opplever det som svært belastende og at de føler seg mistenkeliggjort, erfarer professoren.

Dette mener Ohnstad er brudd på lovverket Ohnstad understreker at det er brudd på taushetsplikten og på personopplysningsvernet når eksempelvis skolen sender bekymringsmelding til barnevernet, uten at det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Hun forteller at det er flere av dem som har henvendt seg til henne føler seg krenket og mistenkeliggjort når skolen sender meldinger som ikke har noe med sviktende omsorg å gjøre. Ohnstad er av oppfatningen om at det er en misforståelse av lovverket. – Det er åpenbart en misforståelse av loven, som får store konsekvenser for familier som aldri skulle vært meldt til barnevernet i utgangspunktet, sier hun. Ohnstad og Totland er enige om at man skal sende bekymring til barnevernet dersom man har grunn til å tro at omsorgen i hjemmet er alvorlig sviktende. – Ressursene som brukes på grunnløse meldinger burde heller brukes på langt viktigere saker, sier Ohnstad

Skal ikke melde med lett hånd

Doris Amland er seniorrådgiver for kommunikasjonsstaben i Utdanningsdirektoratet. Hun sier at skoler ikke bør sende bekymringsmeldinger til barnevernet med lett hånd.

– Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten skal skje etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, ikke rutinemessig, skriver hun i en mail til TV 2.

Hun skriver at regelverket er strengt på dette området, at og opplysningsplikten til barneverntjenesten inntrer i de mest alvorlige tilfellene.

– Når skolepersonalet har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, når det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker eller når det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, skriver hun og viser til barneloven.

Samarbeidet er viktig

Videre skriver hun at ansatte i barnehager og skolen ikke må la være å melde bekymring barneverntjenesten - i tråd med regelverket - i frykt for å bryte taushetsplikten eller støte foreldrene.

– Hvordan skal skolene møte et barn med skolevegring?

– «Nærvær» i motsetning til «fravær» er faktorer som spiller inn for at en elev trives på skolen: gode relasjoner til lærere og medelever, individuell oppfølging, mestring og tilpasset opplæring. Skolen og foreldrene bør ha en god dialog for å finne ut av hvordan de best kan hjelpe barnet eller eleven, skriver hun.

Amland understreker at hjem-skole-samarbeidet er en viktig faktor.

– Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har først og fremst en plikt (aktivitetsplikten) til å sette inn tiltak og hjelp til en elev som ikke har det bra på skolen, skriver hun