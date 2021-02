Nye demonstrasjoner i Myanmar – 27 personer pågrepet

Politiet i Myanmar skyter i lufta for å spre demonstranter som protesterer mot militærkuppet i hovedstaden Naypyidaw. Minst 27 demonstranter er pågrepet.

I bydelen San Chaung i Yangon, der ansamlinger for tiden er forbudt, samlet mange lærere seg i protest. De gikk sammen på hovedveien i byen og hevet tre fingre i været, symbolet på demokratikampen i Sørøst-Asia.

I hovedstaden Naypyidaw tok politiet i bruk vannkanoner for å spre demonstrantene. AFP skriver at vitner på stedet forteller at politiet også skyter mot demonstrantene med gummikuler.

Demonstrantene i hovedstaden lot seg ikke skremme av de kraftige vannstrålene og fortsatte å rope «Avslutt det militære diktaturet».

Politiet har pågrepet minst 27 personer i landets nest største by Mandalay, melder nyhetsbyrået Reuters. En av de pågrepne er ifølge lokale medier journalist.

SAMLET SEG: Demonstrantene samlet seg i hovedstaden Yangon. Foto: AP / NTB

Unntakstilstand og portforbud

Militærjuntaen advarte mandag demonstrantene om at det ville bli slått effektivt ned på dem som «bryter loven og forstyrrer, forhindrer og ødelegger stabiliteten i landet, den offentlige sikkerheten og respekten for landets lover».

Kort tid etter kunngjorde kuppmakerne at det var innført unntakstilstand og portforbud i sju bydeler i Mandalay, landets nest største by.

Unntakstilstanden innebærer forbud mot å demonstrere og å samle seg i grupper på flere enn fem personer.

Varsler «disiplinert demokrati»

Militærjuntaen i Myanmar sier den vil bygge et «ekte og disiplinert demokrati».

– Det blir ingen endringer i landets utenrikspolitikk, regjeringens politikk eller økonomisk politikk mens vi midlertidig tar på oss ansvaret for staten, hevdet Myanmars nye lederskikkelse general Min Aung Hlaing i en tale til folket mandag.

Militærjuntaen har truet med maktbruk, og sier i en tale at den ville utøve makten i samsvar med lovene og reglene som gjelde under unntakstilstanden den har erklært.