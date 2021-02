Forføreren Trump

Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som stilles for riksrett. Han er den eneste som har maktet å havne i den situasjonen to ganger. Ingen president er noensinne dømt. Vil Trump bli den første?

Det er bare litt over en måned siden bermen med rødhatter stormet det amerikanske demokratiets helligste tempel. Bevæpnet med amerikanske flagg festet på livsfarlige påler slo de seg inn i kongressbygningen på Capitol Hill.

En politimann ble drept i angrepet. Slått i hjel av Donald Trumps illsinte tilhengere. En annen fikk spiddet ut et øye i blodbadet. Totalt ble fem personer drept. Etter alt å dømme kunne det gått langt verre om ikke politikerne hadde klart å komme seg i dekning i siste liten. Angriperne lette etter dem de antok var Donald Trumps største fiender, inkludert lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi.

«Heng Mike Pence!»

Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez satt livredd i et rom i kongressen og trodde hennes siste time var kommet. På den andre siden av døren løp den vulgære skaren gjennom maktens korridorer på jakt etter de som forsøkte å gjennomføre sin demokratiske plikt ved å bekrefte valgresultatet. Rett nedenfor kongressbygget ble det satt opp en galge. «Heng Mike Pence,» ropte mobben. Trumps egen visepresident kom seg unna med under ett minutts margin.

Ikke lenge i forveien hadde presidenten talt til dem. Han var så skuffet over Mike Pence, forklarte han samtidig som Pence ledet seremonien som bekreftet et valgresultat der de absolutt fleste av oss for lengst hadde forstått at Joe Biden var valgets vinner.

WASHINGTON: Rett før Kongressbygget ble stormet, holdt Trump en tale for sine tilhengere utenfor Det hvite hus. Foto: Jim Bourg / Reuters / NTB

Smerten over å være vitne til dette historiske angrepet på det amerikanske demokratiet overveldet meg mens jeg rapporterte direkte hjem fra Washington DC. Var det virkelig så enkelt å forføre massene? Med løgn på løgn få dem til å utføre det utenkelige? I en årrekke har jeg vært førstehåndsvitne til revolusjoner og kriger. Men her? I USA? Selve demokratiets store beskytter?

– Kjemp som faen

«Hvis dere ikke kjemper som faen, vil dere ikke ha et land lenger,» sa USAs president Donald Trump rett før angrepet. Følgerne jublet. «Vi finner oss ikke i dette lenger». «Stans tyveriet!». «Kjemp». «Kjemp». «Kjemp,» gjentok han. Trump lovet å gå sammen med dem til kongressen. Det gjorde han selvfølgelig ikke.

Nå er han tiltalt for maktmisbruk. For å ha oppildnet til opprør. Ikke bare gjennom denne ene talen, men ved at han utallige ganger siden valget har gjentatt at Biden egentlig ikke hadde seiret. Om igjen og om igjen. Den samme løgnen. Som en del av bevismaterialet som vil legges frem, er også president Trumps forsøk på å presse minst en valgansvarlig til å omgjøre valgresultatet i hans favør. Som om han var en diktator.

USA: Flere hundre Trump-tilhengere stormet inn i Kongressbygget 06. januar 2021. Foto: Ahmed Gaber / Reuters / NTB

«Vi elsker dere»

Etter flere timers blodig kamp i kongressen, fant presidenten, på egenhånd eller ved hjelp av andre, ut at det var på tide å få avsluttet angrepet. «Gå hjem! Vi elsker dere. Dere er veldig spesielle,» sa Trump i en hasteinnspilt melding. De aller fleste adlød og lusket av gårde.

Så hvordan forsvare seg mot tiltalen når bevismengden er overveldende. Det jeg har beskrevet her er fakta. Følelsesladet, men fortsatt fakta. Enten vi støtter Trumps handlinger eller ikke, eller stiller oss helt likegyldige til det som har skjedd, har vi alle sett bildene fra den forferdelige dagen.

Presidenten har ytringsfrihet, vil advokatene hans hevde under riksrettssaken. Og han sa jo egentlig aldri at folkemengden skulle ta seg inn i kongressen med makt. På ett tidspunkt gjorde han det klart at dette måtte foregå fredelig. Men en rekke ganger brukte han uttrykket «kjemp». (Talen er bare et Google-søk unna hvis du er i tvil).

Kan han stilles for riksrett?

I utgangspunktet ønsket Trump å kjøre en forsvarsstrategi på at han faktisk vant valget. Men da rømte advokatene, og strategien måtte endres. Han har rett til å si at han vant valget, fordi det er innenfor ytringsfrihetens rammer, vil de nå hevde. En mer spiselig formulering. For vi vet at han tapte.

I likhet med en rekke republikanske politikere i kongressen vil forsvarerteamet hevde at man ikke kan stille en avgått president for riksrett. Fordi en riksrettssak er en politisk prosess, vil de påstå at det kun er sittende presidenter som kan tiltales. USAs grunnlovseksperter står nærmest samlet og roper ut det bisarre ved en slik fortolkning av hva grunnlovsfedrenes intensjon med riksrett var. Det vil åpne opp for at enhver sittende president helt på tampen av sin presidentperiode kan oppføre seg som han vil, uten at det får konsekvenser.

17 republikanere

Sannsynligvis ikke. Alle de 100 senatorene er dommere i saken. Det sittende senatet har 50 demokrater og like mange republikanere. To tredjedels flertall er nødvendig for å få ham dømt. Demokratene vil trolig alle som en, finne ham skyldig. Det betyr at de må få med seg 17 republikanere. Fem er på glid, men å finne 12 til skal holde hardt.

Går Donald Trump fri, er det likevel kanskje det republikanske partiet som sitter igjen med det største problemet. Da er ikke lenger et politisk comeback for en av historiens mest interessante presidenter utelukket, og han vil fortsette å spøke i kulissene. Dømmes han, nektes han retten til å stille igjen.