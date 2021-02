Brukte superlim som hårspray: – Har vasket håret 15 ganger, men det blir ikke borte

De siste ukene har en ny trend gått viralt på sosiale medier-plattformen TikTok. En som var raskt på den nye trenden var Tessica Brown, men hun har nå fått et problem.

For en måned siden gikk den 40 år gamle amerikaneren Jessica Brown tom for sin favoritt-hårspray. Det ble starten på et hårete mareritt.

I stedet for å dra på butikken for å kjøpe inn en ny boks hårspray, fylte heller Brown på med noe annet hun hadde liggende, nemlig superlimet Gorilla Spray Adhesive. Limtypen skal normalt sett brukes til å feste metall, keramikk og stein.

Det kommer kanskje ikke som noe overraskelse at den nye innretningen fikk sveisen til å sitte som limt. Ja, kanskje den til og med funket litt for godt?

– Blir ikke borte

Én måned senere sitter limet fortsatt i. Selv om Brown har forsøkt det meste, vil ikke håret rikke seg.

Forrige uke la Jessica Brown ut flere videosnutter på plattformen TikTok. Der fortalte- og viste hun frem hvilken effekt lim-sprayen hadde hatt på håret hennes.

– Jeg har vasket håret mitt 15 ganger, men det blir ikke borte. Hvis du noen gang går tom for hårspray, aldri finn på å bruk lim med mindre du vil ha sveisen for alltid, sier Brown.

Videoene Brown la ut om hår-knipa, førte til at hun fikk en enorm mengde nye følgere på brukeren sin. Hun har nå over 739.000 følgere.

Videon som har blitt sett flest ganger har over 20 millioner avspillinger på en snau uke.

Folk har kommet med tips, triks og råd til Brown, men hun har også blitt latterliggjort for å brukt lim-sprayen. Hun har også fått en egen emneknagg: #gorillagluegirl.

Måtte på sykehus for behandling

Etter å ha forsøkt flere råd som kom inn fra følgerne sine, som blant annet innebar å gni inn kokosnøttolje, olivenolje og sprit i håret, så Brown seg nødt til å oppsøke legehjelp.

Søndag oppdaterte hun følgerene sine med en video fra sykehuset og at hun får hjelp til å forsøke å fjerne limet.

Også produsenten av limet har kastet seg på og kommenterte at Brown nå hadde fått helsehjelp.

– Vi er glad for å se at Brown i den siste videoen ser ut til å ha fått medisinsk hjelp. Vi ønsker henne alt godt, skriver lim-produsenten, Gorilla Glue på twitter.

Håper å beholde håret

En hudlege ved Universitet i Buffalo, Jason Rizzo sier til The Washington Post at man kan bruke sterilt vann for behandling, spesielt hvis limet forårsaker sår i hodebunnen.

– Hvor vellykket behandlingen blir avhenger av hvordan limet og huden reagerer, sier Rizzo til avisen.

Mandag takket Brown sine venner og følgere for støtten.

– Vær så snill å fortsett å be for at jeg kommer meg gjennom dette med håret i behold, sa hun.