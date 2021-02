USA: Mann døde etter eksplosjon på baby shower

En 26 år gammel mann mistet livet etter at en pistol-lignende gjenstand eksploderte.

Lørdag kveld ble det arrangert en baby shower hjemme hos en innbygger i Genesee County i Michigan i USA, som endte i tragedie.

Ifølge NBC News opplyser Michigan State Police at huseieren på et tidspunkt under selskapet avfyrte en pistol-lignende gjenstand.

Meningen med «pistolen» var å lage et stort lysglimt, røyk og en høy lyd, litt som med en signalpistol. Pistolen var ikke ladd med noe form for prosjektil.

Under avfyringen gikk det galt, og pistolen eksploderte. Splinter fra pistolen fløy inn i tre parkerte biler, og gikk også inn en garasje hvor flere av gjestene i selskapet var samlet.

En 26 år gammel mann i garasjen ble truffet. Han ble fraktet til Hurley Medical Center en time nordvest for Detroit, hvor han døde av skadene.

Mannen befant seg ifølge politiet rundt fire meter fra der pistolen ble avfyrt. Fire-fem andre personer som var i nærheten kom uskadd fra hendelsen.

Pistolen ble kjøpt på en auksjon, og huseieren skal ha brukt den ved flere tidligere anledninger. Politiet tror det var krutt som var fylt inn i pistolen som førte til at den sprakk.

Det er ikke kjent hvorfor pistolen ble avfyrt under selskapet. NBC News peker på at det ved enkelte tidligere anledninger har skjedd ulykker i forbindelse med avsløring av babyens kjønn, når noe skal «skytes ut» i blått eller rosa.

I september klarte et par å starte en omfattende skogbrann sør i California da de skulle avsløre babyens kjønn med blå eller rosa røyk.

I 2019 ble en 56 år gammel kvinne drept i Knoxville, Iowa da en hjemmelaget innretning eksploderte da kjønnet skulle avsløres med spraypulver.